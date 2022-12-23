Белгородец объяснил травмы жены «случайным» падением топора из его рук на её голову

Сначала мужчина пришёл с повинной и во всём признался. Однако во время судебного заседания он заявил, что не хотел убивать возлюбленную, а травмы у неё появились случайно — либо от топора, который выпал из его рук, либо от удара о бордюр, когда женщина убегала.