Белгородец объяснил травмы жены «случайным» падением топора из его рук на её голову

Белгородец пытался убить жену, но травму головы у неё объяснил «случайностью». Мужчина ударил супругу обухом топора, в чём признался правоохранителям. Но в суде он от своих слов отказался.
Сначала мужчина пришёл с повинной и во всём признался. Однако во время судебного заседания он заявил, что не хотел убивать возлюбленную, а травмы у неё появились случайно — либо от топора, который выпал из его рук, либо от удара о бордюр, когда женщина убегала.
Потерпевшая рассказала суду, что причиной конфликта стало её аморальное поведение. Она унижала супруга как мужчину, а последнее время проводила с любовником и не ночевала дома. Мужа она простила, поэтому не настаивала на строгом наказании.
Несмотря на это, ближайшие шесть лет мужчина по решению суда проведёт в колонии строгого режима.