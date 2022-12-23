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Белгородец объяснил травмы жены «случайным» падением топора из его рук на её голову

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Житель Белгородского района ударил супругу обухом топора по голове, в чём признался следствию. На суде он отказался от своих слов и изложил другую версию. Пострадавшая на суровом наказании не настаивала и заявила, что к происшествию привело её аморальное поведение, сообщили в Белгородском райсуде.

Белгородец пытался убить жену, но травму головы у неё объяснил «случайностью». Мужчина ударил супругу обухом топора, в чём признался правоохранителям. Но в суде он от своих слов отказался.

Сначала мужчина пришёл с повинной и во всём признался. Однако во время судебного заседания он заявил, что не хотел убивать возлюбленную, а травмы у неё появились случайно — либо от топора, который выпал из его рук, либо от удара о бордюр, когда женщина убегала.

Потерпевшая рассказала суду, что причиной конфликта стало её аморальное поведение. Она унижала супруга как мужчину, а последнее время проводила с любовником и не ночевала дома. Мужа она простила, поэтому не настаивала на строгом наказании.

Несмотря на это, ближайшие шесть лет мужчина по решению суда проведёт в колонии строгого режима.

В Белгороде будут судить мужчину за случайное убийство жены
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