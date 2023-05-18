Белгородец убил топором двоих собутыльников и пытался расправиться с третьим

Свидетелем происшествия стал хозяин домовладения. Чтобы скрыть следы преступления, осуждённый несколько раз ударил мужчину топором по голове. Потерпевший сопротивлялся, в результате чего успел выбежать из дома. В больнице ему фактически спасли жизнь.