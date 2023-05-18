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Белгородец убил топором двоих собутыльников и пытался расправиться с третьим

18 мая 2023, 15:20
Фото: 1MI
Происшествие случилось в сентябре в Прохоровском районе. Поводом стало замечание от приятелей об антиобщественном образе жизни. После этого подсудимый схватил в руки топор и начал разборки, сообщили в региональном следкоме.

В сентябре 2022 года в селе Малые Маячки произошло убийство. Компания односельчан распивала алкоголь, застолье переросло в конфликт. Мужчины обвинили одного из собутыльников в антиобщественном образе жизни.

Осуждённый нанёс множественные удары топором по голове участникам конфликта. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте, а 53-летний пострадавший умер той же ночью в больнице.

Свидетелем происшествия стал хозяин домовладения. Чтобы скрыть следы преступления, осуждённый несколько раз ударил мужчину топором по голове. Потерпевший сопротивлялся, в результате чего успел выбежать из дома. В больнице ему фактически спасли жизнь.

Устроившего разборки 53-летнего жителя региона признали виновным в убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили 21 год лишения свободы с ограничением на два года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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#Тая Некрасова#Убийство#Топор#Застолье#Покушение на убийство#Приговор#Происшествия#Криминал#Белгородская область#Прохоровский район
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