Белгородец убил топором двоих собутыльников и пытался расправиться с третьим

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В сентябре 2022 года в селе Малые Маячки произошло убийство. Компания односельчан распивала алкоголь, застолье переросло в конфликт. Мужчины обвинили одного из собутыльников в антиобщественном образе жизни.
Осуждённый нанёс множественные удары топором по голове участникам конфликта. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте, а 53-летний пострадавший умер той же ночью в больнице.
Свидетелем происшествия стал хозяин домовладения. Чтобы скрыть следы преступления, осуждённый несколько раз ударил мужчину топором по голове. Потерпевший сопротивлялся, в результате чего успел выбежать из дома. В больнице ему фактически спасли жизнь.
Устроившего разборки 53-летнего жителя региона признали виновным в убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили 21 год лишения свободы с ограничением на два года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.