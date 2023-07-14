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Ранее судимый курянин ударил топором приятеля из Старого Оскола во время застолья

14 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Мужчина поссорился с приятелем и ударил его топором по ноге. Полиция уже задержала злоумышленника. Сам пострадавший находится в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Конфликт произошёл в Старом Осколе во время пьяной гулянки. 21-летний ранее судимый курянин поссорился с 19-летним старооскольцем и ударил его топором по ноге. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Курянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство на парковке у храма. Мужчина выстрелил в компанию молодых людей из ружья девять раз.

Убийство у храма в Старом Осколе: мужчине назначили 17 лет тюрьмы
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