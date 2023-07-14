Ранее судимый курянин ударил топором приятеля из Старого Оскола во время застолья

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Конфликт произошёл в Старом Осколе во время пьяной гулянки. 21-летний ранее судимый курянин поссорился с 19-летним старооскольцем и ударил его топором по ноге. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Курянину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Старом Осколе мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство на парковке у храма. Мужчина выстрелил в компанию молодых людей из ружья девять раз.