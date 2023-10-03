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надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе

«Уберите хлам» и «Верните улицу»: в Старом Осколе не оценили крик души горожан

3 октября 2023, 07:36
Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол»
надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе

В Старом Осколе закрасили надпись «Верните улицу городу»

Неизвестный оставил несколько надписей на заборе, который мешает местным жителям. «Крик души» на ограждении остался ненадолго — его уже закрасили. Фотографиями поделились в местных пабликах.

Жители Старого Оскола недовольны забором у ДК «Комсомолец». По словам людей, он мешает проходу. Неизвестный оставил на заборе несколько надписей, но их вскоре закрасили.

Староосколец написал на заборе требования «убрать этот хлам» и «дать пройти». Также на ограждении красовались надписи «Верните улицу городу» и «Ваша стройка окончена». Однако сейчас этих призывов уже не разглядеть из-за краски.

Фотографиями поделились в местных пабликах. Жители прокомментировали случившееся и назвали эти надписи «криком души».

«Такое ощущение, что на этой стройке целое поколение уже выросло», — написал один из старооскольцев.

Один из местных жителей предложил взять всё в свои руки и сдать забор на металл. Судя по комментариям горожан, забор на указанном участке стоит уже давно и многие забыли, «как улица выглядит без него».

надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколенадписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе
надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколенадписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе
надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколенадписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе
надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколенадписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе
надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколенадписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе
надписи у ДК «Комсомолец» в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол»
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