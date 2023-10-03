«Уберите хлам» и «Верните улицу»: в Старом Осколе не оценили крик души горожан

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Жители Старого Оскола недовольны забором у ДК «Комсомолец». По словам людей, он мешает проходу. Неизвестный оставил на заборе несколько надписей, но их вскоре закрасили.
Староосколец написал на заборе требования «убрать этот хлам» и «дать пройти». Также на ограждении красовались надписи «Верните улицу городу» и «Ваша стройка окончена». Однако сейчас этих призывов уже не разглядеть из-за краски.
Фотографиями поделились в местных пабликах. Жители прокомментировали случившееся и назвали эти надписи «криком души».
«Такое ощущение, что на этой стройке целое поколение уже выросло», — написал один из старооскольцев.
Один из местных жителей предложил взять всё в свои руки и сдать забор на металл. Судя по комментариям горожан, забор на указанном участке стоит уже давно и многие забыли, «как улица выглядит без него».