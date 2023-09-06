Белгородцам придётся «любоваться драным забором» до 2030 года?

К слову, проблема на этой улице — не новая. В 2020 году между белгородцами, застройщиком и мэрией возник конфликт из-за строительства магазина во дворе многоэтажек № 2 и 6 по бульвару Юности. Жители настаивали, что никакой магазин им не нужен. В итоге мэр Белгорода (на тот момент это был Юрий Галдун) отменил разрешение на строительство торговой точки. По его словам, запрет на строительство должен был действовать до решения всех проблемных вопросов.