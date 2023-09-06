Белгородцам придётся «любоваться драным забором» до 2030 года?

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Белгородцы просят обратить внимание на некрасивый забор на бульваре Юности, 6а. Местная жительница поинтересовалась, когда начнут реконструкцию вокруг дома. По её словам, ограждение людям мешает.
«Забор стоит уже года три, работ никаких не производят, портит вид и создаёт неудобства. Телефон, указанный на банере, не отвечает», — пишет женщина.
Белгородке ответил мэр Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в ситуации. К слову, горожанке ответили ещё и в мэрии. И оказалось, что с забором всё не так просто. Объект находится на участке, принадлежащем не городу, а другому лицу — бизнесмену Александру Лазареву.
Проведение проверки по соблюдению требований земельного законодательства на данном земельном участке не представляется возможным в связи с введённым постановлением правительства РФ от 10.03.2022 № 336 мораторием до 2030 года на проведение проверок.
мэрия Белгорода
Ответ белгородку не порадовал. «Выходит, что до 2030 года мы будем любоваться драным забором. Прекрасно!» — добавила она.
К слову, проблема на этой улице — не новая. В 2020 году между белгородцами, застройщиком и мэрией возник конфликт из-за строительства магазина во дворе многоэтажек № 2 и 6 по бульвару Юности. Жители настаивали, что никакой магазин им не нужен. В итоге мэр Белгорода (на тот момент это был Юрий Галдун) отменил разрешение на строительство торговой точки. По его словам, запрет на строительство должен был действовать до решения всех проблемных вопросов.
Узнать больше об этой истории можно в материале Бел.Ру.