Мэрия подала в суд на установивших во дворе многоэтажки забор белгородцев

При этом женщина утверждает, что если снести эти два метра, то между детским садиком и забором образуется пространство: оно не будет освещено, там будет копиться мусор и прорастут сорняки. Бравко не понимает — кому это нужно и для чего это делается? Тем более, что жители дома уже обращались с предложением взять на себя ответственность по уходу за этим участком.