Город заборов: в Белгороде установили ещё одно ограждение на дороге

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Новый забор появился на дороге в Белгороде. Ограждение установили на пересечении Гагарина и Садовой. Тем не менее у автора канала к конструкции имеются вопросы — забор установили только с одной стороны.
«Зачем? Непонятно. Если нужно (требования гостов и других норм), то почему есть с одной стороны, но нет с другой? Опять непонятно», — пишет автор.
Подобных ограждений в Белгороде много, а белгородцы ими недовольны. В частности, забором рядом с урочищем Монастырский лес. Член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин подчеркнул, что ограждение мешает обзору водителей.
Ещё один такой забор установили на перекрёстке проспекта Славы и улицы Чумичова. Горожане задаются вопросом, зачем эти ограждения вообще нужны.