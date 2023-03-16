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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Город заборов: в Белгороде установили ещё одно ограждение на дороге

16 марта 2023, 08:09
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Белгородцев удивило новое ограждение на дороге

Новый забор появился на перекрёстке улиц Гагарина и Садовой. Фото опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».

Новый забор появился на дороге в Белгороде. Ограждение установили на пересечении Гагарина и Садовой. Тем не менее у автора канала к конструкции имеются вопросы — забор установили только с одной стороны.

«Зачем? Непонятно. Если нужно (требования гостов и других норм), то почему есть с одной стороны, но нет с другой? Опять непонятно», — пишет автор.

Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Подобных ограждений в Белгороде много, а белгородцы ими недовольны. В частности, забором рядом с урочищем Монастырский лес. Член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин подчеркнул, что ограждение мешает обзору водителей.

Ещё один такой забор установили на перекрёстке проспекта Славы и улицы Чумичова. Горожане задаются вопросом, зачем эти ограждения вообще нужны.

Белгородцы недовольны новым ограждением возле дороги
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Белгородская область#Белгород#Ограждения#Заборы
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