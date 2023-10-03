Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Белгородцы жалуются на отсутствие горячей воды в детской больнице

Белгородцы жалуются на отсутствие горячей воды в детской больнице

3 октября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Белгородцы жалуются на отсутствие горячей воды в детской больнице
По словам белгородки, горячей воды нет в пульмонологическом отделении. Жительница неоднократно обращалась с просьбой включить горячую воду в медучреждении, чтобы можно было искупать маленьких детей. На её обращение ответил глава минздрава Андрей Иконников.
Сюжет
Дети

Белгородка сообщила, что в пульмонологическом отделении детской областной больницы нет горячей воды. По её словам, родители и дети со всего отделения стоят в очереди в одну палату, в которой в единственной осталась вода.

Однако эту палату закрыли: отделение снизу пожаловалось на затопление. Теперь белгородцы с маленькими детьми остались совсем без горячей воды. Взрослые и дети постарше принимают холодный душ, отметила белгородка, однако матерям необходимо купать и маленьких детей. Она поинтересовалась, когда наконец решится эта проблема.

На обращение жительницы ответил министр здравоохранения Андрей Иконников.

В настоящее время подготовлено и направлено письмо в министерство строительства Белгородской области о включении объекта в пообъектный перечень на 2023–2025 годы.
Андрей Иконников

Однако белгородцев такой ответ не устраивает: они остаются в больнице сейчас и задаются вопросом, как им мыть ребёнка в холодной воде.

Это всё хорошо и прекрасно. Сейчас как быть? Вот скажите мне, пожалуйста, как мне мыть ребёнка в холодной воде? Какой вы видите выход из ситуации на данном этапе?
поинтересовалась белгородка
Горячая вода появится в горевшем элитном доме в Белгороде в начале октября
Узнать подробнее
Читайте также:
На самом ли деле «Мистер Бургер» строит киоск на территории больницы в Белгороде?В больнице скончался виновный во взрыве в Шебекино «гражданин Советского Союза»*Больницу под Белгородом проверят после истории о едва не оставшемся без ноги пациенте
#Белгородская область#Дети#Горячая вода#Минздрав#Детская областная больница#Белгород#Андрей иконников#Александра Склярова
Подпишитесь
«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году
Сегодня, 14:14
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 14:07
Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Сегодня, 07:13
Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября
Сегодня, 14:13
Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино
Сегодня, 14:25
Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
Сегодня, 11:11