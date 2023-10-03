Белгородцы жалуются на отсутствие горячей воды в детской больнице

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Белгородка сообщила, что в пульмонологическом отделении детской областной больницы нет горячей воды. По её словам, родители и дети со всего отделения стоят в очереди в одну палату, в которой в единственной осталась вода.
Однако эту палату закрыли: отделение снизу пожаловалось на затопление. Теперь белгородцы с маленькими детьми остались совсем без горячей воды. Взрослые и дети постарше принимают холодный душ, отметила белгородка, однако матерям необходимо купать и маленьких детей. Она поинтересовалась, когда наконец решится эта проблема.
На обращение жительницы ответил министр здравоохранения Андрей Иконников.
В настоящее время подготовлено и направлено письмо в министерство строительства Белгородской области о включении объекта в пообъектный перечень на 2023–2025 годы.
Андрей Иконников
Однако белгородцев такой ответ не устраивает: они остаются в больнице сейчас и задаются вопросом, как им мыть ребёнка в холодной воде.
Это всё хорошо и прекрасно. Сейчас как быть? Вот скажите мне, пожалуйста, как мне мыть ребёнка в холодной воде? Какой вы видите выход из ситуации на данном этапе?
поинтересовалась белгородка