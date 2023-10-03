Белгородцы жалуются на отсутствие горячей воды в детской больнице

Однако эту палату закрыли: отделение снизу пожаловалось на затопление. Теперь белгородцы с маленькими детьми остались совсем без горячей воды. Взрослые и дети постарше принимают холодный душ, отметила белгородка, однако матерям необходимо купать и маленьких детей. Она поинтересовалась, когда наконец решится эта проблема.