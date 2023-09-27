Горячая вода появится в горевшем элитном доме в Белгороде в начале октября

В городской администрации объяснили, что некоторые детали крышной котельной делают либо под заказ, либо доставляют из других регионов. Из-за этого и произошла задержка продолжительностью в месяц: ранее власти обещали дать воду до 10 сентября, но жители дома так этого и не дождались.