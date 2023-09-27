Горячая вода появится в горевшем элитном доме в Белгороде в начале октября

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пуск горячей воды в многоэтажном элитном доме на Свято-Троицком бульваре должен состояться 6 октября.
В городской администрации объяснили, что некоторые детали крышной котельной делают либо под заказ, либо доставляют из других регионов. Из-за этого и произошла задержка продолжительностью в месяц: ранее власти обещали дать воду до 10 сентября, но жители дома так этого и не дождались.
В мэрии пообещали, что до пуска горячей воды рабочие восстановят систему пожарной безопасности, узел учёта газа, вспомогательное электроснабжение, а также установят окна.
Общая сумма работ по восстановлению котельной составила 22,6 млн рублей. Часть денег — 1,7 млн рублей — на ремонт котельной выделили и собственники квартир. Они накопили эту сумму для капремонта, но решили, что благоразумнее отдать эту сумму на восстановление котельной, чтобы немного ускорить процесс.
Напомним, что оборудование в крышной котельной загорелось ещё в июне 2023 года из-за внутренней проблемы с электропроводкой.