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Дом на Свято-Троицком бульваре, 15 после пожара

Горячая вода появится в горевшем элитном доме в Белгороде в начале октября

27 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Дом на Свято-Троицком бульваре, 15 после пожара
6 октября жителям элитного дома со сгоревшим куполом дадут горячую воду. Мэрия рассказала журналистам Go31, с чем была связана задержка.

Пуск горячей воды в многоэтажном элитном доме на Свято-Троицком бульваре должен состояться 6 октября.

В городской администрации объяснили, что некоторые детали крышной котельной делают либо под заказ, либо доставляют из других регионов. Из-за этого и произошла задержка продолжительностью в месяц: ранее власти обещали дать воду до 10 сентября, но жители дома так этого и не дождались.

В мэрии пообещали, что до пуска горячей воды рабочие восстановят систему пожарной безопасности, узел учёта газа, вспомогательное электроснабжение, а также установят окна.

Общая сумма работ по восстановлению котельной составила 22,6 млн рублей. Часть денег — 1,7 млн рублей — на ремонт котельной выделили и собственники квартир. Они накопили эту сумму для капремонта, но решили, что благоразумнее отдать эту сумму на восстановление котельной, чтобы немного ускорить процесс.

Напомним, что оборудование в крышной котельной загорелось ещё в июне 2023 года из-за внутренней проблемы с электропроводкой.

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#Общество#Горячая вода#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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