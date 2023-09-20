Больницу под Белгородом проверят после истории о едва не оставшемся без ноги пациенте

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Жительница Строителя в Яковлевском округе рассказала, что её муж едва не лишился ноги. По мнению белгородки, к этому привело некачественное оказание медпомощи.
Муж женщины обратился в ЦРБ округа после того, как ему на ногу упало бревно. Травматолог, по словам белгородки, сделал снимок и назначил мужчине гипс, так как три пальца на ноге оказались сломаны.
Посадив моего мужа на грязную кушетку (муж сделал замечание о том, что кушетка грязная, но медсестра никак не отреагировала), ему наложили гипс. Как выясняется далее, гипс был наложен неправильно и вообще при данном переломе не нужен был вовсе.
возмущается женщина
После гипса мужа белгородки отправили домой, где мужчина два дня пил обезболивающие таблетки. На третий день здоровье ухудшилось — температура тела поднялась до 40 градусов. Белгородцы обратились в приёмное отделение скорой помощи в Строителе.
В медучреждении, продолжает женщина, ногу её мужа не осмотрели и якобы сразу вынесли вердикт: «просто аллергия на гипс». Но супругов такой ответ не устроил, и они настояли, чтобы к ним спустился травматолог и снял гипс. Нога под гипсом, как утверждает женщина, была сине-чёрного цвета с волдырями и гнойными воспалениями.
Доктор решил просто проколоть пузырь, замотать ногу бинтом и отпустить нас домой, не назначив даже антибиотики, которые были необходимы при данной температуре. По возвращении домой стало ещё хуже: нога распухла ещё больше, температура не спадала.
рассказала жена пострадавшего
Поздним вечером к супругам приехала бригада скорой помощи, однако и они помочь ничем не смогли. «Из-за маршрутизации они могли просто вколоть парацетамол, а наутро муж должен был обратиться к врачу», — утверждает жительница.
Тогда супруги не выдержали и своим ходом добрались до городской больницы №2 в Белгороде. Там врачи им объяснили, что, если бы они приехали на пару часов позже, «ногу пришлось бы ампутировать», пишет белгородка.
В данный момент мой муж лежит в стационаре под капельницами и антибиотиками, и никто не даёт гарантии, что нога восстановится. Почему молодой мужчина может остаться инвалидом на всю жизнь по врачебной ошибке?
спрашивает женщина
Известно, что белгородке ответил главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин. Он пообещал провести служебную проверку.