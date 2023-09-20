Больницу под Белгородом проверят после истории о едва не оставшемся без ноги пациенте

В медучреждении, продолжает женщина, ногу её мужа не осмотрели и якобы сразу вынесли вердикт: «просто аллергия на гипс». Но супругов такой ответ не устроил, и они настояли, чтобы к ним спустился травматолог и снял гипс. Нога под гипсом, как утверждает женщина, была сине-чёрного цвета с волдырями и гнойными воспалениями.