В Белгороде эвакуировали людей из многоэтажки из-за пожара: видео

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило 30 сентября в 08:35. Горела квартира на девятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Королёва в Белгороде.
К месту происшествия направили дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Из задымлённого подъезда эвакуировали жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 40 «квадратов».
В настоящее время пожар локализован.
Напомним, 25 сентября в Старом Осколе горела однокомнатная квартира. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам более 100 человек.