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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Белгороде горела квартира в многоэтажке

В Белгороде эвакуировали людей из многоэтажки из-за пожара: видео

30 сентября 2023, 07:03
Фото: Читатели "Бел.Ру"

В Белгороде горела квартира в многоэтажке

Сообщение о пожаре поступило в 08:35. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
МЧС

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило 30 сентября в 08:35. Горела квартира на девятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Королёва в Белгороде.

К месту происшествия направили дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Из задымлённого подъезда эвакуировали жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 40 «квадратов».

Видео: Читатели "Бел.Ру"

В настоящее время пожар локализован.

Напомним, 25 сентября в Старом Осколе горела однокомнатная квартира. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам более 100 человек.

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#Видео#Общество#Происшествия#МЧС#Пожар#Эвакуация#Белгород#Кристина Семенчук
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