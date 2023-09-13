МЧС назвало приоритетную причину пожара в приюте для животных

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Орловской области дотла сгорел приют для бездомных животных. В МЧС считают, что возгорание, вероятнее всего, произошло из-за короткого замыкания электроприборов. Пожар произошёл 8 сентября. В приюте содержалось более 75 кошек и собак. Без дома остались не только четвероногие, но и владелица.
Без помощи хозяйку приюта и её подопечных орловцы не оставили. Жители региона помогают центру содержания животных финансово, передают необходимые вещи, а некоторые приезжают на место сами.
Пожарные сразу прибыть на место не смогли. Ехать пришлось целых 20 км, пишет издание. Животные во время пожара убежали. Пока устанавливается точная причина происшествия.
Помощь приюту оказала Орловская епархия — туда доставили бытовую технику. В каждом районе Орла тем временем организовали пункты сбора гуманитарной помощи.