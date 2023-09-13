МЧС назвало приоритетную причину пожара в приюте для животных

В Орловской области дотла сгорел приют для бездомных животных. В МЧС считают, что возгорание, вероятнее всего, произошло из-за короткого замыкания электроприборов. Пожар произошёл 8 сентября. В приюте содержалось более 75 кошек и собак. Без дома остались не только четвероногие, но и владелица.