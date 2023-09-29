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Обстрел

Пожар и разрушения в 11 зданиях: последствия обстрелов Белгородской области

29 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз

Вчера, 28 сентября, ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области. Всего регион был под огнём более 130 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Обошлось без пострадавших, однако разрушения зафиксировали в семи частных домах, трёх административных зданиях и одном промышленном предприятии. В результате прилётов загорелась сухая трава.

Белгородский район

ВСУ обстреляли три населённых пункта артиллерийскими снарядами: пять выпустили по Нехотеевке, два — по Журавлёвке, три — по Щетиновке. По одному БПЛА сбили над посёлком Дубовое и селом Черемошное. Везде обошлось без последствий.

Валуйский округ

ВСУ выпустили три миномётных снаряда по Вериговке, а над Карабаново система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район

По хутору Старый и селу Тишанка ВСУ выпустили шесть и четыре артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела загорелась сухая трава на площади 2,5 га. Возгорание ликвидировали, пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский округ

Восемь миномётных снарядов было на окраине села Мокрая Орловка. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

ВСУ обстреляли артиллерийскими снарядами село Староселье — 40 прилётов, посёлок Задорожный — три и село Графовка — четыре прилёта. Староселье также атаковал дрон-камикадзе. Жертв и повреждений нет.

Под обстрелом оказалось и село Теребрено — ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет, но разрушения зафиксировали в семи частных домах и трёх административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Повреждения получила ЛЭП. Электроснабжение частично восстановили, работы ещё продолжаются.

Шебекинский округ

В Шебекино насчитали три миномётных прилёта и шесть танковых снарядов. Пострадавших нет, но от атак пострадала территория одного из промышленных предприятий. Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких производственных цехах. Повреждена и линия электропередачи, но рабочие уже восстановили электроснабжение.

Под огнём оказались: Новая Таволжанка — 12 миномётных снарядов, Безлюдовка — шесть артиллерийских снарядов, Середа и Муром — 11 и три миномётных снарядов соответственно. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.

Напомним, утром 28 сентября в Белгородской области распространились слухи о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию двух сёл в Краснояружском районе. Информацию опровергли в оперштабе: они сообщили, что диверсантам не дали зайти в область, однако бой на границе был.

Позже пограничники подтвердили, что совместно с российскими военнослужащими вступили в бой с диверсантами.

Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область
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