Пожар и разрушения в 11 зданиях: последствия обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Обошлось без пострадавших, однако разрушения зафиксировали в семи частных домах, трёх административных зданиях и одном промышленном предприятии. В результате прилётов загорелась сухая трава.
ВСУ обстреляли три населённых пункта артиллерийскими снарядами: пять выпустили по Нехотеевке, два — по Журавлёвке, три — по Щетиновке. По одному БПЛА сбили над посёлком Дубовое и селом Черемошное. Везде обошлось без последствий.
ВСУ выпустили три миномётных снаряда по Вериговке, а над Карабаново система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.
По хутору Старый и селу Тишанка ВСУ выпустили шесть и четыре артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела загорелась сухая трава на площади 2,5 га. Возгорание ликвидировали, пострадавших и разрушений нет.
Восемь миномётных снарядов было на окраине села Мокрая Орловка. Обошлось без последствий.
ВСУ обстреляли артиллерийскими снарядами село Староселье — 40 прилётов, посёлок Задорожный — три и село Графовка — четыре прилёта. Староселье также атаковал дрон-камикадзе. Жертв и повреждений нет.
Под обстрелом оказалось и село Теребрено — ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет, но разрушения зафиксировали в семи частных домах и трёх административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Повреждения получила ЛЭП. Электроснабжение частично восстановили, работы ещё продолжаются.
В Шебекино насчитали три миномётных прилёта и шесть танковых снарядов. Пострадавших нет, но от атак пострадала территория одного из промышленных предприятий. Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких производственных цехах. Повреждена и линия электропередачи, но рабочие уже восстановили электроснабжение.
Под огнём оказались: Новая Таволжанка — 12 миномётных снарядов, Безлюдовка — шесть артиллерийских снарядов, Середа и Муром — 11 и три миномётных снарядов соответственно. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.
Напомним, утром 28 сентября в Белгородской области распространились слухи о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию двух сёл в Краснояружском районе. Информацию опровергли в оперштабе: они сообщили, что диверсантам не дали зайти в область, однако бой на границе был.
Позже пограничники подтвердили, что совместно с российскими военнослужащими вступили в бой с диверсантами.