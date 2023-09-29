Пожар и разрушения в 11 зданиях: последствия обстрелов Белгородской области

В Шебекино насчитали три миномётных прилёта и шесть танковых снарядов. Пострадавших нет, но от атак пострадала территория одного из промышленных предприятий. Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких производственных цехах. Повреждена и линия электропередачи, но рабочие уже восстановили электроснабжение.