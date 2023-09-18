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Пожары в Белгородской области

Белгородец пострадал при пожаре в сарае

18 сентября 2023, 08:31
Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Пожары в Белгородской области

За неделю в Белгородской области зарегистрировали 47 пожаров

Происшествие с пострадавшим случилось в Ливенке Красногвардейского района. Помимо этого, в Старом Осколе спасатели эвакуировали из огня четверых человек. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

За прошедшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали 47 пожаров. В одном из них, по информации регионального МЧС, пострадал мужчина.

В селе Ливенка Красногвардейского района загорелся сарай, в котором находился мужчина 1954 года рождения. Прибывшие на место пожарные успели вытащить белгородца из огня, однако он всё равно пострадал.

Ещё пятерых человек достали спасатели из горевшей квартиры. В микрорайон Горняк Старооскольского округа выехал личный состав пожарно-спасательной части №7. Пожарные при помощи спасательных устройств смогли эвакуировать из пожара пятерых человек, включая одного ребёнка.

Кроме того, за неделю в регионе зарегистрировали 15 загораний сухой травы и мусора на общей площади более 2200 квадратных метров.

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#Белгородская область#Старый Оскол#МЧС#Пожар#Красногвардейский район#Пожарные#Пострадавший#Белгород#Ливенка#Сарай#Александра Склярова
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