Белгородец пострадал при пожаре в сарае

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
За прошедшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали 47 пожаров. В одном из них, по информации регионального МЧС, пострадал мужчина.
В селе Ливенка Красногвардейского района загорелся сарай, в котором находился мужчина 1954 года рождения. Прибывшие на место пожарные успели вытащить белгородца из огня, однако он всё равно пострадал.
Ещё пятерых человек достали спасатели из горевшей квартиры. В микрорайон Горняк Старооскольского округа выехал личный состав пожарно-спасательной части №7. Пожарные при помощи спасательных устройств смогли эвакуировать из пожара пятерых человек, включая одного ребёнка.
Кроме того, за неделю в регионе зарегистрировали 15 загораний сухой травы и мусора на общей площади более 2200 квадратных метров.