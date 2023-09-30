Российский триколор торжественно подняли на Меловой горе в Белгороде

30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.