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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Российский триколор торжественно подняли на Меловой горе в Белгороде

Российский триколор торжественно подняли на Меловой горе в Белгороде

30 сентября 2023, 09:18
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Жители областного центра отметили годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Годовщину воссоединения отметили и в Белгороде. На Меловой горе торжественно подняли российский триколор. Как сообщили в мэрии города, на торжественном мероприятии собрались активисты общественных организаций, волонтёры, ветераны боевых действий.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Флаг поднимали председатель регионального отделения «Российского фонда мира» Владимир Носов и председатель регионального отделения «Союза ветеранов Афганистана» Николай Санин.

Кроме этого, в честь памятной даты 30 сентября в городе пройдёт велопробег на велолыжероллерной трассе «Олимпия».

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#Город#Россия#Волонтёры#Белгород#Кристина Семенчук#Новороссия#Ветераны боевых действий#Меловая гора
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