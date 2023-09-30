Российский триколор торжественно подняли на Меловой горе в Белгороде

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.
Годовщину воссоединения отметили и в Белгороде. На Меловой горе торжественно подняли российский триколор. Как сообщили в мэрии города, на торжественном мероприятии собрались активисты общественных организаций, волонтёры, ветераны боевых действий.
Флаг поднимали председатель регионального отделения «Российского фонда мира» Владимир Носов и председатель регионального отделения «Союза ветеранов Афганистана» Николай Санин.
Кроме этого, в честь памятной даты 30 сентября в городе пройдёт велопробег на велолыжероллерной трассе «Олимпия».