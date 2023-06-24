ЧВК «Вагнер» в Черноземье и активист с триколором в Белгороде: итоги дня 24 июня

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В Белгороде мужчина с российским триколором с надписями «Мы русские! С нами бог!» вышел к площадке у Вечного огня. К нему подошли правоохранители, рассказали, что всё понимают, но попросили этого не делать. В итоге мужчина ушёл.
Утром 24 июня Евгений Пригожин выложил видео, в котором заявил, что он находится на территории штаба ЮВО Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. Тем временем губернатор области Василий Голубев обратился к местным жителями и попросил воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.
На видео журналистов издания RostovGazeta.ru видно, что по центральным улицам города движение перекрыто. По городу ходят патрули ЧВК «Вагнер», а местные жители призвали бойцов «иметь совесть». В воротах городского цирка застрял танк.
В итоге толпу, которая собралась возле штаба ЮВО, начали разгонять. Очевидцы заявили, что на перекрёстке Пушкинской и Буденновского дежурит тяжёлая военная техника, по улицам разрешено передвигаться только пешеходам. Все ближайшие точки общепита и магазины закрыты.
Сообщения о действия бойцов частной военной компании сегодня поступали практически со всех областей Черноземья. К примеру, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регион вошла техника ЧВК «Вагнер».
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «сегодня ночью группа вооружённых людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания».
Руководитель Курской области Роман Старовойт напомнил, что область тесно сотрудничала с ЧВК «Вагнер» при подготовке бойцов добровольных народных дружин и что он сам прошёл эту подготовку.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров призвал жителей «сплотиться, как никогда, а глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что „любые попытки расшатать ситуацию в это непростое время являются преступлением против народа и страны, против наших парней, которые прямо сейчас проливают кровь за родную землю“.
Что касается Белгородской области, глава региона Вячеслав Гладков заверил, что «в целом ситуация стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объёме».