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ЧВК «Вагнер» в Черноземье и активист с триколором в Белгороде: итоги дня 24 июня

24 июня 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Суббота, 24 июня, в Белгородской области прошла спокойно. При этом события в Черноземье, которые связаны с ЧВК «Вагнер», были насыщенными. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.

«Мы русские! С нами бог!»

В Белгороде мужчина с российским триколором с надписями «Мы русские! С нами бог!» вышел к площадке у Вечного огня. К нему подошли правоохранители, рассказали, что всё понимают, но попросили этого не делать. В итоге мужчина ушёл.

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Ростов-на-Дону и ЧВК «Вагнер»

Утром 24 июня Евгений Пригожин выложил видео, в котором заявил, что он находится на территории штаба ЮВО Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. Тем временем губернатор области Василий Голубев обратился к местным жителями и попросил воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

На видео журналистов издания RostovGazeta.ru видно, что по центральным улицам города движение перекрыто. По городу ходят патрули ЧВК «Вагнер», а местные жители призвали бойцов «иметь совесть». В воротах городского цирка застрял танк.

В итоге толпу, которая собралась возле штаба ЮВО, начали разгонять. Очевидцы заявили, что на перекрёстке Пушкинской и Буденновского дежурит тяжёлая военная техника, по улицам разрешено передвигаться только пешеходам. Все ближайшие точки общепита и магазины закрыты.

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Вагнеровцы в Черноземье

Сообщения о действия бойцов частной военной компании сегодня поступали практически со всех областей Черноземья. К примеру, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регион вошла техника ЧВК «Вагнер».

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «сегодня ночью группа вооружённых людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания».

Руководитель Курской области Роман Старовойт напомнил, что область тесно сотрудничала с ЧВК «Вагнер» при подготовке бойцов добровольных народных дружин и что он сам прошёл эту подготовку.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров призвал жителей «сплотиться, как никогда, а глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что „любые попытки расшатать ситуацию в это непростое время являются преступлением против народа и страны, против наших парней, которые прямо сейчас проливают кровь за родную землю“.

Что касается Белгородской области, глава региона Вячеслав Гладков заверил, что «в целом ситуация стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объёме».

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