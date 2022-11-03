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Волонтёры вручили белгородцам тысячу лент-триколор

Сегодня, 19:05
Фото: Пресс-служба администрации Белгорода
Ленточки вручали в парке Победы и в Центральном парке Белгорода.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в преддверии Дня народного единства белгородцам вручили тысячу лент-триколор. Волонтёры передавали ленточки в парке Победы и в Центральном парке имени Ленина.

В честь Дня народного единства в Белгороде также устроят праздничные мероприятия. 4 ноября белгородцы смогут поучаствовать в квиз-игре «Россия — наш общий дом», забеге «В единстве сила» и посетить «Ночь искусств». Кроме того, в 17:00 в культурном центре «Октябрь» жителям расскажут историю этого праздника.

Фото: Пресс-служба администрации Белгорода
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