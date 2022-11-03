Волонтёры вручили белгородцам тысячу лент-триколор

В честь Дня народного единства в Белгороде также устроят праздничные мероприятия. 4 ноября белгородцы смогут поучаствовать в квиз-игре «Россия — наш общий дом», забеге «В единстве сила» и посетить «Ночь искусств». Кроме того, в 17:00 в культурном центре «Октябрь» жителям расскажут историю этого праздника.