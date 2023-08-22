«Поднять флаг!»: Белгород отмечает день рождения российского триколора

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В 9 утра на меловой горе в областном центре подняли самый главный триколор. Как он развевается на ветру, можно заметить уже на подъезде к горе. С неё открывается замечательный вид на город, на фоне которого трехцветный флаг смотрится ещё лучше.
Дальше праздничные мероприятия переместились в центр города — в район диорамы и центральной площади. О самом интересном читайте в следующих публикациях Бел.Ру.
Если вы не знали, то впервые день рождения Государственного флага отметили в 1994 году. С тех пор прошло 32 года. Белый, синий, красный цвета на флаге символизируют чистоту, верность и великодушие. В таком знакомом нам виде флаг стал использоваться при царе Алексее Михайловиче. Это был 1667 год. Утвердил же триколор в нынешнем виде Пётр I в 1705 году.