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Published Сегодня, 08:40

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день российского флага в Белгороде

«Поднять флаг!»: Белгород отмечает день рождения российского триколора

22 августа 2023, 08:40
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
день российского флага в Белгороде

В Белгороде отмечают День флага России

22 августа не считается официальным выходным, но он всё равно не теряет своей важности и торжественности для многих белгородцев. Поэтому на сегодня запланировано достаточно много мероприятий.

В 9 утра на меловой горе в областном центре подняли самый главный триколор. Как он развевается на ветру, можно заметить уже на подъезде к горе. С неё открывается замечательный вид на город, на фоне которого трехцветный флаг смотрится ещё лучше.

Дальше праздничные мероприятия переместились в центр города — в район диорамы и центральной площади. О самом интересном читайте в следующих публикациях Бел.Ру.

Если вы не знали, то впервые день рождения Государственного флага отметили в 1994 году. С тех пор прошло 32 года. Белый, синий, красный цвета на флаге символизируют чистоту, верность и великодушие. В таком знакомом нам виде флаг стал использоваться при царе Алексее Михайловиче. Это был 1667 год. Утвердил же триколор в нынешнем виде Пётр I в 1705 году.

день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгородедень российского триколора в Белгороде
день российского триколора в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
день российского флага в Белгороде
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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