«Поднять флаг!»: Белгород отмечает день рождения российского триколора

Если вы не знали, то впервые день рождения Государственного флага отметили в 1994 году. С тех пор прошло 32 года. Белый, синий, красный цвета на флаге символизируют чистоту, верность и великодушие. В таком знакомом нам виде флаг стал использоваться при царе Алексее Михайловиче. Это был 1667 год. Утвердил же триколор в нынешнем виде Пётр I в 1705 году.