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На телевышке в Белгороде включат подсветку в цветах триколора

Сегодня, 08:27
Фото: Bel.ru
Более 20 телебашен в городах России загорятся праздничной подсветкой в честь Дня конституции, в том числе белгородская. Первой засветится Останкинская башня в 00:01, затем — остальные. Телебашни будут включены весь день, сообщает ТАСС.

В День конституции, 12 декабря, в 20 городах страны российским триколором засверкают телебашни. В ночь на праздник, в 00:01, в Москве включат Останкинскую башню, затем к ней присоединятся Белгород, Воронеж, Грозный, Казань, Кызыл, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Тамбов, Тверь, Тула, Челябинск, Черкесск, Ярославль и другие.

Телебашни будут работать весь праздничный день.

Напомним, что на обновление телевышки в Белгороде направят 25,8 млн рублей.

Телевышку в Белгороде обновят за 25,8 млн рублей
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Телевышка#Подсветка#День конституции
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