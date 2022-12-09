На телевышке в Белгороде включат подсветку в цветах триколора

В День конституции, 12 декабря, в 20 городах страны российским триколором засверкают телебашни. В ночь на праздник, в 00:01, в Москве включат Останкинскую башню, затем к ней присоединятся Белгород, Воронеж, Грозный, Казань, Кызыл, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Тамбов, Тверь, Тула, Челябинск, Черкесск, Ярославль и другие.