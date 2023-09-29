Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В белгородском доме-интернате для престарелых открыли площадку для игры в шахматы

В белгородском доме-интернате для престарелых открыли площадку для игры в шахматы

29 сентября 2023, 13:53
Фото: Фонд "Поколение"
В Новооскольском доме-интернате для престарелых и инвалидов при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча открыли площадку для игры в шахматы.

Торжественная церемония состоялась в преддверии празднования Международного дня пожилого человека.

Среди жителей дома-интерната много игроков, которые участвуют в турнирах по шахматам Новооскольского округа, а также в соревнованиях среди подобных учреждений. Теперь Новооскольский дом-интернат может проводить турниры на своей территории.

«В стенах дома-интерната проживает больше 80 человек, и все сотрудники стараются сделать проживание для них ещё более комфортным. Мы долго выбирали место для новой площадки, советовались с нашими шахматистами. Когда погода позволяет, им удобнее играть на открытом воздухе и в тени деревьев» — Елена Тебенькова, директор Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фото: Фонд "Поколение"

Ещё один подарок жители пансионата получили от Фонда «Поколение» Андрея Скоча — это специализированное массажное кресло.

«На протяжении длительного времени Фонд „Поколение“ уделяет особое внимание Новооскольскому дому-интернату. Приобретается медицинское и реабилитационное оборудование. Очень важно поддерживать тех людей, кто много лет отдал на формирование и становление нашей области, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Они — носители исторической памяти, пример для нас » — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча.

В прошлом сезоне жители пансионата получили от Фонда «Поколение» спортивную площадку с тренажёрами для занятия спортом на улице.

Старооскольский ссуз получил новый автомобиль от фонда «Поколение»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение»Детская площадка от фонда «Поколение» открылась в Новооскольском горокругеНовые пневмовинтовки для тира от фонда «Поколение» получили вейделевские спортсмены
#Белгородская область#Инвалиды#Площадка#Шахматы#Белгород#Кристина Семенчук#Престарелые
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18