В белгородском доме-интернате для престарелых открыли площадку для игры в шахматы

«В стенах дома-интерната проживает больше 80 человек, и все сотрудники стараются сделать проживание для них ещё более комфортным. Мы долго выбирали место для новой площадки, советовались с нашими шахматистами. Когда погода позволяет, им удобнее играть на открытом воздухе и в тени деревьев» — Елена Тебенькова, директор Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.