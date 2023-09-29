В белгородском доме-интернате для престарелых открыли площадку для игры в шахматы

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Торжественная церемония состоялась в преддверии празднования Международного дня пожилого человека.
Среди жителей дома-интерната много игроков, которые участвуют в турнирах по шахматам Новооскольского округа, а также в соревнованиях среди подобных учреждений. Теперь Новооскольский дом-интернат может проводить турниры на своей территории.
«В стенах дома-интерната проживает больше 80 человек, и все сотрудники стараются сделать проживание для них ещё более комфортным. Мы долго выбирали место для новой площадки, советовались с нашими шахматистами. Когда погода позволяет, им удобнее играть на открытом воздухе и в тени деревьев» — Елена Тебенькова, директор Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Ещё один подарок жители пансионата получили от Фонда «Поколение» Андрея Скоча — это специализированное массажное кресло.
«На протяжении длительного времени Фонд „Поколение“ уделяет особое внимание Новооскольскому дому-интернату. Приобретается медицинское и реабилитационное оборудование. Очень важно поддерживать тех людей, кто много лет отдал на формирование и становление нашей области, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Они — носители исторической памяти, пример для нас » — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча.
В прошлом сезоне жители пансионата получили от Фонда «Поколение» спортивную площадку с тренажёрами для занятия спортом на улице.