Цветочные часы останутся на смотровой площадке в Белгороде до октября

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Планируется, что цветочные часы останутся на смотровой площадке на проспекте Ватутина до середины октября. Такое будет возможно при благоприятных погодных условиях.
В настоящий момент озеленители разрабатывают концепцию оформления этой клумбы на следующий год. Осенью часовой механизм демонтируют и перевезут на хранение на базу Белгорблагоустройства.
Отметим, что эта цветочная композиция не украшала смотровую площадку Белгорода на протяжении двух лет. Вернуть часы на место коммунальщики решили в 2023 году: для этого потребовалось восстановить часовой механизм.
Всего в цветочных часах использовано около 1700 однолетних растений: колеус, тагетис, цинерария.