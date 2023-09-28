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Цветочные часы

Цветочные часы останутся на смотровой площадке в Белгороде до октября

28 сентября 2023, 11:10
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Цветочные часы
Озеленители планируют оставить клумбу до середины октября в том случае, если погода в городе сохранится такой же тёплой. Об этом сообщили в городской администрации.

Планируется, что цветочные часы останутся на смотровой площадке на проспекте Ватутина до середины октября. Такое будет возможно при благоприятных погодных условиях.

В настоящий момент озеленители разрабатывают концепцию оформления этой клумбы на следующий год. Осенью часовой механизм демонтируют и перевезут на хранение на базу Белгорблагоустройства.

Отметим, что эта цветочная композиция не украшала смотровую площадку Белгорода на протяжении двух лет. Вернуть часы на место коммунальщики решили в 2023 году: для этого потребовалось восстановить часовой механизм.

Всего в цветочных часах использовано около 1700 однолетних растений: колеус, тагетис, цинерария.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Клумба#Цветочные часы#Белгород#Александра Склярова
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