Одну из цветочных композиций оставили в парке после фестиваля «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
«Белый сад» является самой масштабной работой ландшафтных архитекторов для фестиваля «Белгород в цвету». Цветочная композиция «органично вписалась в пространство парка», поэтому её решили оставить на главной аллее у набережной и после фестиваля.
Все остальные сады, сделанные для «цветочного» проекта, рабочие почти полностью демонтировали. Растения, снятые с инсталляций, украсят территории муниципальных учреждений.
Коммунальщики уже начали приводить в порядок территории после фестиваля. Закончить все работы планируется к выходным.
Напомним, что в рамках фестиваля «Белгород в цвету» определяли лучшие цветочные инсталляции, представленные жителям города. Так, второе место в категории «Большие сады» занял «Белый сад». Его создателями стали Виктор Проскуряков и Дарья Суворова.