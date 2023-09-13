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«Белый сад»

Одну из цветочных композиций оставили в парке после фестиваля «Белгород в цвету»

13 сентября 2023, 06:35
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
«Белый сад»

«Белый сад» оставили в центре после окончания фестиваля «Белгород в цвету»

В парке Победы рядом с набережной остался «Белый сад». Все остальные работы почти полностью демонтировали, отметили в мэрии Белгорода.

«Белый сад» является самой масштабной работой ландшафтных архитекторов для фестиваля «Белгород в цвету». Цветочная композиция «органично вписалась в пространство парка», поэтому её решили оставить на главной аллее у набережной и после фестиваля.

Все остальные сады, сделанные для «цветочного» проекта, рабочие почти полностью демонтировали. Растения, снятые с инсталляций, украсят территории муниципальных учреждений.

Коммунальщики уже начали приводить в порядок территории после фестиваля. Закончить все работы планируется к выходным.

Напомним, что в рамках фестиваля «Белгород в цвету» определяли лучшие цветочные инсталляции, представленные жителям города. Так, второе место в категории «Большие сады» занял «Белый сад». Его создателями стали Виктор Проскуряков и Дарья Суворова.

Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"
Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"
Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"
Демонтаж после фестиваля "Белгород в цвету"
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
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