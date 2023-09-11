Позитивные события нужны: Гладков оценил фестиваль «Белгород в цвету»

На еженедельном оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков поблагодарил всех, кто принял участие в организации и проведении фестиваля «Белгород в цвету». Как сообщил губернатор, основная нагрузка по организации легла на команду Валентина Демидова. Вячеслав Гладков упомянул, что сегодня-завтра состоится подведение и обсуждение итогов мероприятия: что из запланированного удалось достичь и что сделать не удалось. Это поможет в более качественной организации «Белгород в цвету» в следующем году.