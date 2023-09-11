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Вячеслав Гладков поблагодарил участников организации «Белгород в цвету»

Позитивные события нужны: Гладков оценил фестиваль «Белгород в цвету»

11 сентября 2023, 06:55
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Вячеслав Гладков поблагодарил участников организации «Белгород в цвету»

Вячеслав Гладков попросил поощрить организаторов фестиваля «Белгород в цвету»

Губернатор Вячеслав Гладков выразил благодарность участникам за организацию и проведение «Белгорода в цвету», а также призвал поощрить тех, кто проявил большое усердие при его подготовке, отметив, что мероприятие было успешным и принесло радость людям всех возрастов.

На еженедельном оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков поблагодарил всех, кто принял участие в организации и проведении фестиваля «Белгород в цвету». Как сообщил губернатор, основная нагрузка по организации легла на команду Валентина Демидова. Вячеслав Гладков упомянул, что сегодня-завтра состоится подведение и обсуждение итогов мероприятия: что из запланированного удалось достичь и что сделать не удалось. Это поможет в более качественной организации «Белгород в цвету» в следующем году.

Также глава попросил уделить внимание тем людям, которые проявили максимальную отдачу при подготовке и проведении мероприятия, и при необходимости поощрить их труд.

Уверен, что те несколько сотен тысяч человек, которые за три дня посетили мероприятие, оценили этот труд. Всё было не зря. Радости было много и у детей, и людей старшего возраста. Позитивные события должны быть в жизни любого человека, несмотря на сложность той ситуации, в которой мы с вами каждый день находимся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Город#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгород в цвету#Татьяна Лукащева
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