Позитивные события нужны: Гладков оценил фестиваль «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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На еженедельном оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков поблагодарил всех, кто принял участие в организации и проведении фестиваля «Белгород в цвету». Как сообщил губернатор, основная нагрузка по организации легла на команду Валентина Демидова. Вячеслав Гладков упомянул, что сегодня-завтра состоится подведение и обсуждение итогов мероприятия: что из запланированного удалось достичь и что сделать не удалось. Это поможет в более качественной организации «Белгород в цвету» в следующем году.
Также глава попросил уделить внимание тем людям, которые проявили максимальную отдачу при подготовке и проведении мероприятия, и при необходимости поощрить их труд.
Уверен, что те несколько сотен тысяч человек, которые за три дня посетили мероприятие, оценили этот труд. Всё было не зря. Радости было много и у детей, и людей старшего возраста. Позитивные события должны быть в жизни любого человека, несмотря на сложность той ситуации, в которой мы с вами каждый день находимся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области