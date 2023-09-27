В БГТУ имени Шухова прошла встреча трёх поколений

Боевой дух войск важен не менее, чем крепость боевого железа. На фронтах Великой Отечественной словом и личным примером бойцов вели на борьбу с врагом политработники Красной Армии — комиссары, политруки, парторги и комсорги. Их главное предназначение оставалось неизменным — организовывать в армии и на флоте работу по поддержанию высокого морального духа войск, политическому и воинскому воспитанию личного состава.