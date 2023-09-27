В БГТУ имени Шухова прошла встреча трёх поколений

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Published Сегодня, 09:49
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Ежегодно 11 сентября, начиная с 2007 года, сотрудники воспитательных структур Вооруженных Сил России отмечают свой профессиональный праздник — День специалиста органов воспитательной работы. Именно в этот день в 1766 году за подписью императрицы Екатерины II был утвержден Устав Кадетского сухопутного корпуса, которым были впервые введены должности офицеров-воспитателей.
Боевой дух войск важен не менее, чем крепость боевого железа. На фронтах Великой Отечественной словом и личным примером бойцов вели на борьбу с врагом политработники Красной Армии — комиссары, политруки, парторги и комсорги. Их главное предназначение оставалось неизменным — организовывать в армии и на флоте работу по поддержанию высокого морального духа войск, политическому и воинскому воспитанию личного состава.
В числе почётных гостей — заместитель председателя региональной организации ветеранов, капитан первого ранга, почётный гражданин города Белгорода Анатолий Бурик, начальник научно-исследовательского отдела (Центрального региона Российской Федерации г. Белгород), НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидат педагогических наук, полковник Виталий Родин, помощник губернатора Белгородской области по вопросам добровольчества Артур Чигринов, генерал-майор авиации, почетный член совета ветеранов Белгородского района Виктор Гарбузенко, гвардии полковник ракетных войск, заместитель председателя комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества Сергей Куслий, представитель центра молодежных инициатив министерства по делам молодежи Белгородской области, полковник в отставке, участник боевых действий Валерий Викторович Фролов и др.
На встрече присутствовали курсанты ВУЦ, студенты БГТУ им. В. Г. Шухова — участники специальной военной операции на Украине: ефрейтор Евгений Сугатов, санинструктор, ефрейтор Илья Сугатов, санитар, ефрейтор, старший оператор «ОРЛАН 10» Александр Пахотин.
Проректор по безопасности БГТУ имени Шухова, генерал-майор полиции Владимир Борисовский выразил искренние слова благодарности гостям за ратные дела, сохранение исторической памяти и встречи с новыми поколениями защитников Родины.
Участники мероприятия собрались в неформальной обстановке, чтобы пообщаться, обменяться опытом, вспомнить ратную историю России. Для них прозвучали знаменитые песни военных лет «Катюша», «Смуглянка», «Путь-дорожка фронтовая» в исполнении творческих коллективов вуза.
За активную военно-патриотическую работу и взаимодействие с ветеранскими организациями вручили благодарности, почётные грамоты и памятные подарки. Подобные встречи дают возможность обратиться к опыту ветеранов разных поколений, посвятивших жизнь служению Отечеству и готовых помочь своим преемникам, будущим защитникам Родины.