Новое направление магистратуры для робототехников открылось в БГТУ им. В. Г. Шухова

На сегодняшний день обучаться по данному направлению планируют семь человек, из которых пятеро — выпускники бакалавриата БГТУ им. В. Г. Шухова. Проходить подготовку будут они и ещё два сотрудника «Энергомаша». При наличии большого потока желающих руководство вуза не исключает старта набора второй группы.