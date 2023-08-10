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Новое направление магистратуры для робототехников открылось в БГТУ им. В. Г. Шухова

Новое направление магистратуры для робототехников открылось в БГТУ им. В. Г. Шухова

10 августа 2023, 10:39
Фото: Bel.ru
Обучение рассчитано на два года, а выбранные дисциплины будут читать учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба университета.

Новые направление подготовки магистратуры по специальности «Мехатроника и робототехника» появилось в БГТУ им. В. Г. Шухова. Обучение по нему рассчитано на два года.

Отмечается, что набор по специальности на 2023 год проводится по сетевой образовательной программе совместно с Университетом «Сириус» в Сочи. Так, с его стороны направлением подготовки руководит доктор технических наук Антон Ширяев, а со стороны БГТУ — доктор технических наук и профессор Лариса Рыбак.

На сегодняшний день обучаться по данному направлению планируют семь человек, из которых пятеро — выпускники бакалавриата БГТУ им. В. Г. Шухова. Проходить подготовку будут они и ещё два сотрудника «Энергомаша». При наличии большого потока желающих руководство вуза не исключает старта набора второй группы.

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