Сотрудничество БГТУ им. В. Г. Шухова с Белгородским аграрным университетом им. Горина

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Инициаторами такого взаимодействия выступили директор института дополнительного образования БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Михайличенко и директор института переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса БелГАУ им. В. Я. Горина Александр Косов.
Подписанное соглашение положит начало взаимовыгодному сотрудничеству двух крупных вузов региона. В первую очередь будет налажена совместная реализация образовательного процесса всех уровней. Это касается среднего профессионального и высшего образования, программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Для этого планируются циклы лекций, семинаров, мастер-классов, стажировок. Университеты организуют совместные научные, социологические и маркетинговые исследования. Разработки будут посвящены созданию новых технологий в области инженерии, технических средств агрокластера, медико-биологических и ветеринарных приборов и оборудования, применению технологий бережливого производства, индустриального и этнотуризма в регионе и др.
«Совместная деятельность может послужить катализатором многих университетских процессов, повысить качество и привлекательность образовательных программ», — подчеркнул Сергей Михайличенко.
Проректор по цифровой трансформации и образовательной деятельности БГТУ им. В. Г. Шухова Владимир Михайлович Поляков выразил уверенность в возможности многогранного взаимовыгодного сотрудничества вузов.