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Сотрудничество БГТУ им. В. Г. Шухова с Белгородским аграрным университетом им. Горина

26 июля 2023, 13:13
Фото: Анастасия Долиненко
В рамках сетевого взаимодействия БГТУ имени Шухова подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородским государственным аграрным университетом имени В. Я. Горина.

Инициаторами такого взаимодействия выступили директор института дополнительного образования БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Михайличенко и директор института переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса БелГАУ им. В. Я. Горина Александр Косов.

Подписанное соглашение положит начало взаимовыгодному сотрудничеству двух крупных вузов региона. В первую очередь будет налажена совместная реализация образовательного процесса всех уровней. Это касается среднего профессионального и высшего образования, программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Для этого планируются циклы лекций, семинаров, мастер-классов, стажировок. Университеты организуют совместные научные, социологические и маркетинговые исследования. Разработки будут посвящены созданию новых технологий в области инженерии, технических средств агрокластера, медико-биологических и ветеринарных приборов и оборудования, применению технологий бережливого производства, индустриального и этнотуризма в регионе и др.

«Совместная деятельность может послужить катализатором многих университетских процессов, повысить качество и привлекательность образовательных программ», — подчеркнул Сергей Михайличенко.

Проректор по цифровой трансформации и образовательной деятельности БГТУ им. В. Г. Шухова Владимир Михайлович Поляков выразил уверенность в возможности многогранного взаимовыгодного сотрудничества вузов.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгородский аграрный университет им. Горина#Сотрудничество#Вузы#Общество
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