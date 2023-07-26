Сотрудничество БГТУ им. В. Г. Шухова с Белгородским аграрным университетом им. Горина

Подписанное соглашение положит начало взаимовыгодному сотрудничеству двух крупных вузов региона. В первую очередь будет налажена совместная реализация образовательного процесса всех уровней. Это касается среднего профессионального и высшего образования, программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Для этого планируются циклы лекций, семинаров, мастер-классов, стажировок. Университеты организуют совместные научные, социологические и маркетинговые исследования. Разработки будут посвящены созданию новых технологий в области инженерии, технических средств агрокластера, медико-биологических и ветеринарных приборов и оборудования, применению технологий бережливого производства, индустриального и этнотуризма в регионе и др.