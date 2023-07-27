В БГТУ им. Шухова подано более 10,7 тыс. заявлений от абитуриентов

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В настоящий момент подано 10 736 заявлений, из них на очную форму принято 6 502 заявления. Минимальный конкурс — 4 человека на места, в среднем по вузу — 9,77 человека на место.
60% заявлений подано через портал «Госуслуг». Самый большой конкурс по заявлениям на всех направлениях, которые касаются информатики и ИТ-технологий, — 11 человек на место.
«29 июля планируется зачисление по приоритетному этапу — это те поступающие, которые имеют льготы. У нас в конкурсе участвуют 11 детей участников СВО, 7 участников СВО, 9 инвалидов и 7 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поданы заявления от 14 заказчиков целевого приёма», — рассказал директор института организации и управления набором БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Булгаков.
Оригиналы документов участникам приоритетного этапа зачисления необходимо предоставить до 28 июля. Незанятые места, выделенные университетом по этому этапу, 29 июля будут переведены в общий конкурс, поэтому количество бюджетных мест возрастёт и шанс поступления увеличится.
От участников общего конкурса оригиналы документов ждут до 3 августа. Приказ о зачислении выйдет 9 августа.
«На данный момент на сайте БГТУ им. В. Г. Шухова опубликованы рейтинг-листы, где абитуриенты могут отслеживать свою позицию в текущий момент. Чтобы следить за возможностью зачисления, нужно знать свой СНИЛС, количество бюджетных мест в своей конкурсной группе и подсчитать, сколько предоставлено оригиналов перед тобой», — пояснил Сергей Булгаков.
По словам Сергея Борисовича, в этом году сложилась уникальная ситуация: при подаче заявления абитуриент указывает приоритетность направлений, куда он хочет поступить, и прикладывает оригинал. Если по первому направлению он не проходит, то его автоматически переводят на второе и так далее.
«Сейчас нужно набраться терпения и ждать. В любом случае, пройдя все приоритеты, оригинал где-то выстрелит», — сказал Сергей Булгаков.