В БГТУ им. Шухова подано более 10,7 тыс. заявлений от абитуриентов

По словам Сергея Борисовича, в этом году сложилась уникальная ситуация: при подаче заявления абитуриент указывает приоритетность направлений, куда он хочет поступить, и прикладывает оригинал. Если по первому направлению он не проходит, то его автоматически переводят на второе и так далее.