В копилке БГТУ им. В. Г. Шухова ещё один грант Российского научного фонда

Кандидат технических наук Дмитрий Малышев стал победителем конкурса президентской программы исследовательских проектов 2023 года на получение грантов. На свои исследования молодой учёный БГТУ им. В. Г. Шухова в течение двух лет получит от Российского научного фонда 3 млн рублей.

Проект Дмитрия Малышева посвящён автоматизированному проектированию параллельных роботов на основе детерминированных и эвристических алгоритмов оптимизации. Он предполагает разработку методов определения рабочего пространства роботов и роботизированных систем сложной конфигурации с учётом пересечений звеньев и наличия особых положений, в которых роботы теряют управляемость. В результате будут созданы методы проверки пересечения элементов робота с внешними объектами; разработана обобщённая методология, применимая для многокритериальной оптимизации геометрических параметров роботов; спроектирован универсальный программный комплекс с использованием синтезированных алгоритмов и проведены широкомасштабные эксперименты на моделях и прототипах роботов с использованием параллельных CPU- и GPU-вычислений. Это позволит решать актуальные задачи автоматизированного цифрового проектирования новых типов роботов и робототехнических систем с повышенными функциональными возможностями и характеристиками. «Я очень рад поддержке моего проекта. Ранее я являлся только исполнителем проектов Российского научного фонда, и это мой первый поддержанный проект в качестве руководителя. Предложенные идеи на основе синергии методов математики, механики и высокопроизводительных вычислений являются крайне важными для эффективного проектирования современных роботизированных систем», — отметил Дмитрий Малышев.