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В копилке БГТУ им. В. Г. Шухова ещё один грант Российского научного фонда

19 июля 2023, 09:53
Фото: Дмитрий Малышев
Кандидат технических наук Дмитрий Малышев стал победителем конкурса президентской программы исследовательских проектов 2023 года на получение грантов. На свои исследования молодой учёный БГТУ им. В. Г. Шухова в течение двух лет получит от Российского научного фонда 3 млн рублей.

Проект Дмитрия Малышева посвящён автоматизированному проектированию параллельных роботов на основе детерминированных и эвристических алгоритмов оптимизации. Он предполагает разработку методов определения рабочего пространства роботов и роботизированных систем сложной конфигурации с учётом пересечений звеньев и наличия особых положений, в которых роботы теряют управляемость.

В результате будут созданы методы проверки пересечения элементов робота с внешними объектами; разработана обобщённая методология, применимая для многокритериальной оптимизации геометрических параметров роботов; спроектирован универсальный программный комплекс с использованием синтезированных алгоритмов и проведены широкомасштабные эксперименты на моделях и прототипах роботов с использованием параллельных CPU- и GPU-вычислений.

Это позволит решать актуальные задачи автоматизированного цифрового проектирования новых типов роботов и робототехнических систем с повышенными функциональными возможностями и характеристиками.

«Я очень рад поддержке моего проекта. Ранее я являлся только исполнителем проектов Российского научного фонда, и это мой первый поддержанный проект в качестве руководителя. Предложенные идеи на основе синергии методов математики, механики и высокопроизводительных вычислений являются крайне важными для эффективного проектирования современных роботизированных систем», — отметил Дмитрий Малышев.

#Бгту#Бгту им.вг.шухова#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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