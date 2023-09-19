Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Стало известно об ещё одном беспилотнике, который сбили в Белгородской области. В Минобороны сообщили, что система ПВО сработала над регионом около 16:00 19 сентября.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Telegram-канале военного ведомства.
Также в МО РФ добавили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
Это не первый дрон противника, который сегодня сбили над территорией региона. Днём, около 14:00, на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. В Белгородском районе сработала противовоздушная оборона. Сообщалось, что обошлось без разрушений.