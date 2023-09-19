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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Беспилотник

Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

19 сентября 2023, 14:15
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник уничтожили в Белгородской области

19 сентября около 16:00 противовоздушная оборона сбила БПЛА. В какой части региона это произошло, не сообщается. Подробности опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.
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СВО

Стало известно об ещё одном беспилотнике, который сбили в Белгородской области. В Минобороны сообщили, что система ПВО сработала над регионом около 16:00 19 сентября.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Telegram-канале военного ведомства.

Также в МО РФ добавили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.

Это не первый дрон противника, который сегодня сбили над территорией региона. Днём, около 14:00, на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. В Белгородском районе сработала противовоздушная оборона. Сообщалось, что обошлось без разрушений.

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#СВО
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