На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На подлёте к Белгороду сбит беспилотник. О работе системы ПВО в Белгородском районе 19 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Есть ли последствия на земле, пока точно не известно. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 100 раз. Так, при обстреле грайворонского села Глотово повреждения получила ЛЭП. В результате абоненты двух сёл на время остались без света.
Уже поздно вечером система ПВО сбила три воздушные цели на подлёте к Шебекино. Повреждения получила линия электропередачи.