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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:09

Беспилотник

На подлёте к Белгороду сбили беспилотник

19 сентября 2023, 11:06
Фото: Midjourney
Беспилотник
Сработала система ПВО. Информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На подлёте к Белгороду сбит беспилотник. О работе системы ПВО в Белгородском районе 19 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Есть ли последствия на земле, пока точно не известно. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 100 раз. Так, при обстреле грайворонского села Глотово повреждения получила ЛЭП. В результате абоненты двух сёл на время остались без света.

Уже поздно вечером система ПВО сбила три воздушные цели на подлёте к Шебекино. Повреждения получила линия электропередачи.

Минобороны РФ: российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
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