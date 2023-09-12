Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
«12 сентября около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат ликвидировали над территорией Белгородской области.
Белгородская область, как и соседние регионы, ежедневно страдает от атак беспилотников противника. К примеру, 11 сентября по области били не менее 100 раз. Два муниципалитета пытались атаковать БПЛА.