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беспилотник

Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью

12 сентября 2023, 12:15
Фото: Нейросеть
беспилотник

Минобороны РФ: беспилотник самолётного типа сбили над Белгородской областью

Противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник 12 сентября около 13:00, сообщило федеральное ведомство.

«12 сентября около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат ликвидировали над территорией Белгородской области.

Белгородская область, как и соседние регионы, ежедневно страдает от атак беспилотников противника. К примеру, 11 сентября по области били не менее 100 раз. Два муниципалитета пытались атаковать БПЛА.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Татьяна Алексютина#Минобороны рф#Приграничье#СВО#БПЛА
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