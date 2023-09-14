Беспилотники за ночь четырежды пытались атаковать приграничье

Posted Сегодня, 07:00
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За ночь ВСУ пытались атаковать беспилотниками четыре района Брянской области. Летательные аппараты сбила система ПВО. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Два БПЛА самолётного типа противника сбили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом. Произошло это после полуночи, пишет издание.
Вскоре стало известно об ещё одном сбитом дроне над Карачевским районом. Глава региона Александр Богомаз отметил, что «атака киевского режима пресечена силами ПВО».
Около 2:00 ВСУ вновь попытались атаковать регион с помощью беспилотников. БПЛА самолётного типа уничтожили над Брянским районом. До этого в вечернее время противовоздушная оборона отразила атаку на Унечский район. Над муниципалитетом сбили два дрона.
Белгородскую область на днях также атаковали беспилотники ВСУ. В частности, с помощью дрона ударили по Белгородскому району, ещё БПЛА сбили в Валуйском, а также в Яковлевском горокруге.