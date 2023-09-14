Беспилотники за ночь четырежды пытались атаковать приграничье

Около 2:00 ВСУ вновь попытались атаковать регион с помощью беспилотников. БПЛА самолётного типа уничтожили над Брянским районом. До этого в вечернее время противовоздушная оборона отразила атаку на Унечский район. Над муниципалитетом сбили два дрона.