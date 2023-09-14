Военную кафедру в Белгороде ждут изменения

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Главе региона написал отец одного из студентов военной кафедры БГТУ имени Шухова. Мужчина с беспокойством отметил, что по окончании обучения его сыну присвоят звание лейтенанта, но в действительности он не готов к этому чину, и в случае мобилизации это может плохо закончиться.
Вячеслав Гладков заявил, что обновить программу обучения действительно нужно. Этим займутся во взаимодействии с Министерством обороны, в подчинении которого находится данная кафедра, а также с руководством университета и Министерством науки.
На военкафердре был несколько раз, последний, по-моему, 30 августа. Я согласен, что есть абсолютно очевидная задача актуализировать образовательную программу с учётом проводимой спецоперации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
О том, будет ли этой осенью ротация и новая волна мобилизации или, наоборот, ждать демобилизации, можно прочитать здесь. Также мы писали, с какими болезнями белгородцам точно не стоит ждать повестку на службу.