Военную кафедру в Белгороде ждут изменения

Главе региона написал отец одного из студентов военной кафедры БГТУ имени Шухова. Мужчина с беспокойством отметил, что по окончании обучения его сыну присвоят звание лейтенанта, но в действительности он не готов к этому чину, и в случае мобилизации это может плохо закончиться.