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Военную кафедру в Белгороде ждут изменения

Военную кафедру в Белгороде ждут изменения

14 сентября 2023, 17:21
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Белгородской области во время прямого эфира. Обучение на кафедре БГТУ имени Шухова планируют актуализировать.

Главе региона написал отец одного из студентов военной кафедры БГТУ имени Шухова. Мужчина с беспокойством отметил, что по окончании обучения его сыну присвоят звание лейтенанта, но в действительности он не готов к этому чину, и в случае мобилизации это может плохо закончиться.

Вячеслав Гладков заявил, что обновить программу обучения действительно нужно. Этим займутся во взаимодействии с Министерством обороны, в подчинении которого находится данная кафедра, а также с руководством университета и Министерством науки.

На военкафердре был несколько раз, последний, по-моему, 30 августа. Я согласен, что есть абсолютно очевидная задача актуализировать образовательную программу с учётом проводимой спецоперации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

О том, будет ли этой осенью ротация и новая волна мобилизации или, наоборот, ждать демобилизации, можно прочитать здесь. Также мы писали, с какими болезнями белгородцам точно не стоит ждать повестку на службу.

Ротация мобилизованных и новая волна? Чего ожидать белгородцам осенью 2023 года
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#Белгородская область#Бгту шухова#Военная кафедра#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#СВО#Милена Фишер
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