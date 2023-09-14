Будет ли в Белгороде новая волна частичной мобилизации в 2023 году?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В конце августа — начале сентября в Сети стали возникать слухи о возможности возобновления частичной мобилизации в России. Назывались даже конкретные даты — 11 сентября и 25 сентября 2023 года.
Поводом послужил распространяемый в телеграм-каналах и дублируемый некоторыми СМИ некий документ, представляющий собой якобы приказ Минобороны о частичной мобилизации, где за подписью главы Минобороны Сергея Шойгу сообщается о призыве 200 тысяч россиян осенью 2023 года в рамках частичной мобилизации.
Эксперты быстро разоблачили фейк, но «приказ» успел посеять панику среди россиян. По словам экспертов, подпись на липовом приказе министра обороны не соответствует оригиналу, а сам документ не значится на официальном портале МО РФ.
О фейках и распространяемой заведомо ложной информации о частичной мобилизации заявили и официальные лица. Так, глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов объяснил появление фейкового приказа работой украинского ЦИПСО. При этом депутат заявил, что в стране нет необходимости объявлять «ни новую волну, ни какие-либо волнишки» частичной мобилизации.
Также Картаполов отметил, что российские войска, находящиеся в зоне СВО, действительно нуждаются в ротации. Но для того, чтобы мобилизованные смогли отправиться на заслуженный отдых, не планируется возобновлять частичную мобилизацию. Военнослужащих в зоне СВО заменят контрактники, набор которых ведется в стране достаточно активно.
В минувшем году в рамках мероприятий по частичной мобилизации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года в Белгородской области было призвано 4100 граждан. С тех пор в регионе на военную службу набирают только добровольцев и контрактников.
О планах по набору контрактников в России стало известно в конце минувшего года. Тогда глава Минобороны призвал увеличить число военнослужащих по контракту в Вооруженных силах РФ. Планы по набору контрактников, по данным российских СМИ, были спущены в регионы Российской Федерации.
Областной пункт отбора на контрактную службу был открыт в Белгороде в июле 2023 года. Тогда сообщалось, что в пункт ежедневно обращаются 20–30 желающих поступить на контрактную службу.
Каков план набора контрактников в Белгороде на 2023 год — неизвестно. Всего в России за последние 6-7 месяцев 2023 года контракты с Минобороны подписали 270 тысяч человек. Такие цифры озвучил президент РФ в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Кроме того, в Белгороде записывают всех желающих в отряды теробороны. На данный момент в отряды теробороны Белгородской области входят три тысячи добровольцев. Их не отправляют в зону СВО, но привлекают для обеспечения порядка на приграничных территориях.
Еще одним поводом к появлению слухов о частичной мобилизации послужили сообщения россиян о вручении им мобилизационных предписаний. Однако эксперты поясняют, что мобилизационные предписания не имеют ничего общего с объявлением мобилизации.
Повестки на вручение мобилизационных предписаний связаны с работой военкоматов по учету граждан, состоящих в запасе. Сотрудники военкомата проверяют данные гражданина и приписывают его к тому или иному воинскому подразделению.
Мобилизационное предписание представляет собой документ-вкладыш в военный билет. Его вклеивают всем гражданам, состоящим в запасе. На документе указывается военная часть, куда должен прибыть военнообязанный в случае объявления всеобщей или частичной мобилизации, а также сроки прибытия к месту.
Наказание за неявку за мобилизационным предписанием — административный штраф. Сейчас его размер составляет от пятисот до трёх тысяч рублей, но скоро эти суммы будут существенно увеличены. Нарушителям придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей (поправки в закон вступят в силу с октября 2023 года).