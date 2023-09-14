Будет ли в Белгороде новая волна частичной мобилизации в 2023 году?

В минувшем году в рамках мероприятий по частичной мобилизации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года в Белгородской области было призвано 4100 граждан. С тех пор в регионе на военную службу набирают только добровольцев и контрактников.