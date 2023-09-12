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Путин: За семь месяцев подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тыс. добровольцев

Путин: За семь месяцев подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тыс. добровольцев

12 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Ежедневно в военкоматы приходят по 1000-1500 человек, чтобы пойти добровольцами в зону СВО. Статистику привёл президент России на Восточном экономическом форуме, пишут «Новые известия».

Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракт на службу в Вооружённых силах РФ. Цифры президент озвучил во время сессии Восточного экономического форума 12 сентября. Его слова приводят «Новые известия».

В среднем каждый день в региональные военкоматы приходят по 1000-1500 человек, чтобы добровольно подписать контракты на службу. Такой поток контрактников Владимир Путин объяснил тем, что россияне знают, за что сражаются.

Кроме того, президент заявил, что потери украинской армии за время контрнаступления оцениваются в 71 тысячу человек. О потерях российской армии не сообщалось.

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