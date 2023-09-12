Путин: За семь месяцев подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тыс. добровольцев

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Владимир Путин сообщил, что за последние шесть-семь месяцев 270 тысяч человек добровольно подписали контракт на службу в Вооружённых силах РФ. Цифры президент озвучил во время сессии Восточного экономического форума 12 сентября. Его слова приводят «Новые известия».
В среднем каждый день в региональные военкоматы приходят по 1000-1500 человек, чтобы добровольно подписать контракты на службу. Такой поток контрактников Владимир Путин объяснил тем, что россияне знают, за что сражаются.
Кроме того, президент заявил, что потери украинской армии за время контрнаступления оцениваются в 71 тысячу человек. О потерях российской армии не сообщалось.