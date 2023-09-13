Ротация мобилизованных и новая волна? Чего ожидать белгородцам осенью 2023 года

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что для военнослужащих длительность отпуска составляет 30 дней, в то время как у мобилизованных — 28 дней без учёта времени на дорогу. А дополнительный день отпуска, по её мнению, можно выдавать мобилизованным за три дня, проведённых в активных боевых действиях.