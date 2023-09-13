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Мобилизация

Ротация мобилизованных и новая волна? Чего ожидать белгородцам осенью 2023 года

13 сентября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Мобилизация
Тема ротации мобилизованных волнует многих белгородцев: не раз подобные вопросы задавались в соцсетях. В то же время жители беспокоятся из-за возможной дополнительной волны мобилизации. Подробности — в материале Бел.Ру.

Будет ли ротация мобилизованных в 2023 году?

Конкретных планов по ротации мобилизованных официально пока не озвучено. Всё зависит от обстановки в зоне боевых действий, а также от того, как будут обстоять дела с набором новых контрактников. Если их число будет достаточным, в теории власти могут рассмотреть возможность демобилизации мобилизованных.

По словам президента, мобилизованных будут постепенно возвращать домой, только когда это будет — неизвестно. Он отметил, что конкретных сроков закон не предусматривает, поэтому ротацию будут проводить исходя из ситуации.

Пока же бойцов могут просто отправить в отпуск.

Как обстоят дела с отпусками мобилизованных?

Ещё в феврале президент Владимир Путин поручил установить регулярный 14-дневный отпуск раз в полгода для мобилизованных и добровольцев. А в первые отпуска мобилизованные, призванные в сентябре и октябре 2022 года, отправились уже в марте.

В Минобороны также сообщили, что планирует и предоставляет отпуска военнослужащим начальник штаба, а утверждают график группировки войск так, чтобы отпуска не сказались на эффективности выполнения боевых задач.

Увеличат ли отпуск мобилизованным?

В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск мобилизованных с 28 до 30 дней, а также предоставить им дополнительные дни отпуска за участие в активных боевых действиях.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что для военнослужащих длительность отпуска составляет 30 дней, в то время как у мобилизованных — 28 дней без учёта времени на дорогу. А дополнительный день отпуска, по её мнению, можно выдавать мобилизованным за три дня, проведённых в активных боевых действиях.

Лантратова попросила первого замминистра обороны Руслана Цаликовича рассмотреть это предложение и объявить о решении.

Дополнительная волна мобилизации — будет?

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу по её итогам отчитался, что план в 300 тысяч человек был выполнен.

Но в сентябре 2023 года появились слухи о дополнительной волне мобилизации. В Сети распространился якобы приказ Минобороны. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ фейковый.

В настоящее время власти говорят, что необходимости в новой мобилизации нет. По словам Владимира Путина, военкоматы продолжают набирать добровольцев на службу в зоне СВО. В сутки на добровольное подписание контракта приходят по 1000-1500 человек. За семь месяцев число контрактников достигло 270 тысяч человек.

Будет ли демобилизация?

В интернете появились слухи о возможной демобилизации мобилизованных, призванных на службу в прошлом году. Опубликованный документ якобы был подписан министром обороны Сергеем Шойгу.

Однако появившаяся информация — фейк. В настоящий момент нет точных сроков для демобилизации, всё зависит от ситуации в зоне боевых действий и решения властей. В случае подтверждённой демобилизации, информацию об этом озвучат власти.

«Полная ерунда»: в Госдуме назвали фейковым «приказ Минобороны» о допмобилизации
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#Белгородская область#Владимир Путин#Отпуск#Военнослужащие#Мобилизация#Демобилизация#СВО#Сергей Шойгу#Частичная мобилизация#Мобилизованные#Александра Склярова#Мобилизованный#Ротация
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