Ротация мобилизованных и новая волна? Чего ожидать белгородцам осенью 2023 года

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Конкретных планов по ротации мобилизованных официально пока не озвучено. Всё зависит от обстановки в зоне боевых действий, а также от того, как будут обстоять дела с набором новых контрактников. Если их число будет достаточным, в теории власти могут рассмотреть возможность демобилизации мобилизованных.
По словам президента, мобилизованных будут постепенно возвращать домой, только когда это будет — неизвестно. Он отметил, что конкретных сроков закон не предусматривает, поэтому ротацию будут проводить исходя из ситуации.
Пока же бойцов могут просто отправить в отпуск.
Ещё в феврале президент Владимир Путин поручил установить регулярный 14-дневный отпуск раз в полгода для мобилизованных и добровольцев. А в первые отпуска мобилизованные, призванные в сентябре и октябре 2022 года, отправились уже в марте.
В Минобороны также сообщили, что планирует и предоставляет отпуска военнослужащим начальник штаба, а утверждают график группировки войск так, чтобы отпуска не сказались на эффективности выполнения боевых задач.
В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск мобилизованных с 28 до 30 дней, а также предоставить им дополнительные дни отпуска за участие в активных боевых действиях.
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что для военнослужащих длительность отпуска составляет 30 дней, в то время как у мобилизованных — 28 дней без учёта времени на дорогу. А дополнительный день отпуска, по её мнению, можно выдавать мобилизованным за три дня, проведённых в активных боевых действиях.
Лантратова попросила первого замминистра обороны Руслана Цаликовича рассмотреть это предложение и объявить о решении.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу по её итогам отчитался, что план в 300 тысяч человек был выполнен.
Но в сентябре 2023 года появились слухи о дополнительной волне мобилизации. В Сети распространился якобы приказ Минобороны. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ фейковый.
В настоящее время власти говорят, что необходимости в новой мобилизации нет. По словам Владимира Путина, военкоматы продолжают набирать добровольцев на службу в зоне СВО. В сутки на добровольное подписание контракта приходят по 1000-1500 человек. За семь месяцев число контрактников достигло 270 тысяч человек.
В интернете появились слухи о возможной демобилизации мобилизованных, призванных на службу в прошлом году. Опубликованный документ якобы был подписан министром обороны Сергеем Шойгу.
Однако появившаяся информация — фейк. В настоящий момент нет точных сроков для демобилизации, всё зависит от ситуации в зоне боевых действий и решения властей. В случае подтверждённой демобилизации, информацию об этом озвучат власти.