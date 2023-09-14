Стало известно, белгородцев с какими болезнями не призовут по мобилизации

Стало известно, с какими болезнями белгородцев не возьмут по призыву. Это касается не только мобилизации, но и службы по контракту. Заключить контракт с Минобороны при наличии заболеваний из перечня не выйдет. Последний утвердил глава Минобороны Сергей Шойгу.