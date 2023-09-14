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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Военный билет

Стало известно, белгородцев с какими болезнями не призовут по мобилизации

14 сентября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Военный билет

Белгородцев с ВИЧ и туберкулёзом не возьмут на службу по контракту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, с которыми не будут призывать по мобилизации. С этими диагнозами мужчины также не смогут заключить контракт с военным ведомством, следует из приказа.
Сюжет
Призыв

Стало известно, с какими болезнями белгородцев не возьмут по призыву. Это касается не только мобилизации, но и службы по контракту. Заключить контракт с Минобороны при наличии заболеваний из перечня не выйдет. Последний утвердил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В список вошли 26 пунктов. Речь идёт о ВИЧ, гепатитах В и С, туберкулёзе, злокачественных новообразованиях, диабете I типа, психических расстройствах, эпилепсии, инсультах. Также в числе заболеваний — поражения нервной системы, которые вызывают проблемы с конечностями, плохое зрение, заболевания сердца, гипертония.

Кроме того, не призовут, если выявят врождённые аномалии органов дыхания, болезни и повреждения гортани с дыхательной недостаточностью II степени, бронхиальную астму средней степени тяжести, среднетяжёлые формы хронических колитов и энтеритов. Повлиять может и резекция желудка.

Призывать также не будут в случаях, когда получены травмы, ограничивающие движения, при отсутствии конечностей, в том числе пальцев, при посттравматических дефектах костей черепа и в результате последствий огнестрельных переломов длинных костей.

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#Белгородская область#Россия#Болезни#Призыв#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Мобилизация#Сергей Шойгу
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