В Белгороде анонсировали новую сельскохозяйственную ярмарку

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В правительстве региона сообщили о проведении второй сельскохозяйственной ярмарки этой осенью. Она состоится на улице Королёва — на площадке у «Космоса» — 16 сентября с 08:30 до 14:00.
Производителям в эту субботу предоставят бесплатные торговые места. Белгородцы на ярмарке смогут купить местные овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, бакалейные, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд и другие товары продовольственной группы.
Кроме того, на ярмарке представят товары мастеров народных промыслов и другую продукцию. Также белгородцы смогут купить посадочный материал.
Во время проведения прошлой продовольственной ярмарки на Харгоре ограничили движение авто. В этот раз ограничения власти пока не анонсировали.
Как оценили горожане первую ярмарку этой осени, читайте в нашем материале.