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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Ярмарка

В Белгороде анонсировали новую сельскохозяйственную ярмарку

14 сентября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Ярмарка
Торговать производители будут 16 сентября в районе «Космоса» на улице Королёва, сообщили в региональном правительстве. Это уже вторая ярмарка, которую проводят в Белгороде в сентябре.

В правительстве региона сообщили о проведении второй сельскохозяйственной ярмарки этой осенью. Она состоится на улице Королёва — на площадке у «Космоса» — 16 сентября с 08:30 до 14:00.

Производителям в эту субботу предоставят бесплатные торговые места. Белгородцы на ярмарке смогут купить местные овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, бакалейные, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд и другие товары продовольственной группы.

Кроме того, на ярмарке представят товары мастеров народных промыслов и другую продукцию. Также белгородцы смогут купить посадочный материал.

Во время проведения прошлой продовольственной ярмарки на Харгоре ограничили движение авто. В этот раз ограничения власти пока не анонсировали.

Как оценили горожане первую ярмарку этой осени, читайте в нашем материале.

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#Белгородская область#Торговля#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Сельскохозяйственная продукция
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