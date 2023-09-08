На Харгоре в Белгороде ограничат движение из-за фермерской ярмарки

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В Белгороде ограничат движение авто в связи с проведением фермерской ярмарки. 9 сентября горожане смогут купить, как утверждается, по выгодным ценам продукты и саженцы от местных производителей. Проводиться ярмарка будет на улице Королёва 9 сентября с 8:30 до 13:00.
В районе Южного парка в 23:00 8 сентября ограничат остановку и стоянку транспорта. Запрет на движение автомобилей начнёт действовать с 7:00 9 сентября и до конца торговли. Водителям предлагают объездные маршруты по улицам Мокроусова, Костюкова, проспекту Ватутина, Губкина, Щорса.
Ранее сообщалось, что в Белгороде изменят маршруты автобусов из-за проведения фермерской ярмарки. Это коснётся автобусов № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147 и 202. Изменения действуют с 6:00 9 сентября и до окончания работы ярмарки.