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Ярмарка

На Харгоре в Белгороде ограничат движение из-за фермерской ярмарки

8 сентября 2023, 09:40
Фото: 1MI
Ярмарка
Ограничения для автомобилистов начнутся уже вечером 8 сентября. Торговые ряды расположатся на улице Королёва. Сама ярмарка будет работать 9 сентября, сообщили в мэрии Белгорода.

В Белгороде ограничат движение авто в связи с проведением фермерской ярмарки. 9 сентября горожане смогут купить, как утверждается, по выгодным ценам продукты и саженцы от местных производителей. Проводиться ярмарка будет на улице Королёва 9 сентября с 8:30 до 13:00.

В районе Южного парка в 23:00 8 сентября ограничат остановку и стоянку транспорта. Запрет на движение автомобилей начнёт действовать с 7:00 9 сентября и до конца торговли. Водителям предлагают объездные маршруты по улицам Мокроусова, Костюкова, проспекту Ватутина, Губкина, Щорса.

Ранее сообщалось, что в Белгороде изменят маршруты автобусов из-за проведения фермерской ярмарки. Это коснётся автобусов № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147 и 202. Изменения действуют с 6:00 9 сентября и до окончания работы ярмарки.

Схема ограничений из-за ярмаркиСхема ограничений из-за ярмарки
Схема ограничений из-за ярмаркиСхема ограничений из-за ярмарки
Схема ограничений из-за ярмарки
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
В Белгороде изменят маршруты автобусов из-за проведения фермерской ярмарки
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#Город#Белгородская область#Продукты#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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