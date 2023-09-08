На Харгоре в Белгороде ограничат движение из-за фермерской ярмарки

В Белгороде ограничат движение авто в связи с проведением фермерской ярмарки. 9 сентября горожане смогут купить, как утверждается, по выгодным ценам продукты и саженцы от местных производителей. Проводиться ярмарка будет на улице Королёва 9 сентября с 8:30 до 13:00.