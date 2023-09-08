В Белгороде изменят маршруты автобусов из-за проведения фермерской ярмарки

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка, на которой, как утверждается, можно приобрести фермерские продукты по низкой цене, ранее проводилась на рынках. В сентябре же возобновляется работа уличных ярмарок: в субботу, 9 сентября, такие ярмарки появятся только на улицах Белгорода. В следующие выходные фермерские ярмарки планируется устроить во всех 22 муниципалитетах региона.