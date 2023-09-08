Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Автобус

В Белгороде изменят маршруты автобусов из-за проведения фермерской ярмарки

8 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Автобус
Ярмарку проведут на улицах Белгорода в субботу. Изменения будут действовать до окончания мероприятия, отметили в группе Организатора пассажирских перевозок Белгородской области.

В эту субботу, 9 сентября, в Белгороде проведут сельскохозяйственную ярмарку. В связи с этим некоторые автобусы изменят свой маршрут до окончания торговли.

Так, откорректировано расписание десяти автобусов: № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147 и 202. Изменения будут действовать 9 сентября с 06:00 до завершения ярмарки.

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области опубликовал временные схемы изменённых маршрутов.

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка, на которой, как утверждается, можно приобрести фермерские продукты по низкой цене, ранее проводилась на рынках. В сентябре же возобновляется работа уличных ярмарок: в субботу, 9 сентября, такие ярмарки появятся только на улицах Белгорода. В следующие выходные фермерские ярмарки планируется устроить во всех 22 муниципалитетах региона.

Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмаркиОбъездные маршруты на время действия ярмарки
Объездные маршруты на время действия ярмарки
Фото: Группа «Организатор Пассажирских Перевозок БО»
В сентябре на белгородских улицах вновь заработают уличные ярмарки
Узнать подробнее
Читайте также:
Решения по оказанию помощи белгородским фермерам, пострадавшим при обстрелах, ещё нетНа Белгородчине стартует новая волна «Школы фермера»«Пусть хоть уклонист»: курский фермер просит приглядеть за его козами, пока он на СВО
#Белгородская область#Автобус#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Изменение маршрута
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область: Гладков сообщил о последствиях
Сегодня, 09:57
Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 08:13
Прошедшее лето в Белгородской области не стало рекордсменом
Сегодня, 09:18
«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске
Сегодня, 09:22
Мэрия Белгорода и ООО «Юнити» никак не поделят участок на центральном пляже
Сегодня, 10:14
На фестивале «Белгород в цвету» появился ледяной рояль
Сегодня, 08:55