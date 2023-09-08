В Белгороде изменят маршруты автобусов из-за проведения фермерской ярмарки

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В эту субботу, 9 сентября, в Белгороде проведут сельскохозяйственную ярмарку. В связи с этим некоторые автобусы изменят свой маршрут до окончания торговли.
Так, откорректировано расписание десяти автобусов: № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147 и 202. Изменения будут действовать 9 сентября с 06:00 до завершения ярмарки.
Организатор пассажирских перевозок Белгородской области опубликовал временные схемы изменённых маршрутов.
Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка, на которой, как утверждается, можно приобрести фермерские продукты по низкой цене, ранее проводилась на рынках. В сентябре же возобновляется работа уличных ярмарок: в субботу, 9 сентября, такие ярмарки появятся только на улицах Белгорода. В следующие выходные фермерские ярмарки планируется устроить во всех 22 муниципалитетах региона.