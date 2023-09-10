Белгородцев приятно удивили цены на ярмарке, но не понравилось её расположение

Также от людей поступила критика по поводу расположения ярмарки. Белгородцы считают, что стоило бы устроить торговлю и в центре города. По словам горожан, приезжать в одно место не очень удобно. Однако некоторые жители региона предположили, что на текущий момент этот вариант невозможен из-за проведения «Белгорода в цвету». Они уверены, что желающим купить фрукты и овощи не хватит парковочных мест.