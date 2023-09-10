Белгородцев приятно удивили цены на ярмарке, но не понравилось её расположение

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Белгородцы поделились своим мнением по поводу первой ярмарки этой осени, которая прошла в Белгороде накануне. Некоторых горожан приятно удивили цены, другие, напротив, считают, что в «Линии», цены меньше. Множество комментариев было связано с расположением. Жители посчитали, что оно было не очень удобным.
Вопрос по ярмарке в своём утреннем обращении задал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил белгородцев о ценах, организации, попросил рассказать, что нужно поправить.
Будем стараться сделать всё, чтобы всё вкусное и качественное, а самое главное — по доступной цене, чтобы продукты питания были доступны для вас, уважаемые жители Белгорода, уважаемые жители Белгородской области.
Вячеслав Гладков
В первую очередь белгородцы высказались по поводу цен. «Цены на ярмарке приятно удивили, но всё-таки дороже, чем в Воронежской области», — написал один из комментаторов. Другие, напротив, уверены, что цены высокие, и «даже в „Линии“ дешевле». Жителям региона по поводу цен ответил министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко.
По словам чиновника, цены складываются из множества факторов. Например, за счёт доставки, реализации, торговой наценки. Кроме того, как утверждает Антоненко, себестоимость белгородских овощей выше, чем в южных регионах страны, из-за экологических методов производства. Тем не менее министр пообещал, что замечания будут учтены в будущем. Однако ответ чиновника комментаторов не устроил.
«Я в отпуске нахожусь в Ростовской области, так вот наша продукция, белгородская, здесь дешевле, чем у нас. Куры, макароны, картофель, яблоки и т. д.
Получается то, что мы поставляем в другие регионы ещё ниже по себестоимости?», — поинтересовалась жительница региона.
Также от людей поступила критика по поводу расположения ярмарки. Белгородцы считают, что стоило бы устроить торговлю и в центре города. По словам горожан, приезжать в одно место не очень удобно. Однако некоторые жители региона предположили, что на текущий момент этот вариант невозможен из-за проведения «Белгорода в цвету». Они уверены, что желающим купить фрукты и овощи не хватит парковочных мест.
О том, что ярмарки снова начнут работать в Белгороде в этом сентябре, стало известно в начале месяца. Соответствующее поручение губернатор Гладков дал своему заместителю Юлии Щедриной в ходе одного из оперативных совещаний. Тогда же глава региона заявил, что первая ярмарка должна пройти 9 сентября. Привезти планировалось порядка 300 машин с сельскохозяйственной продукцией.
Напомним, в связи с проведением ярмарки на Харгоре ограничили движение авто. Также временно изменилась схема движения нескольких автобусов.