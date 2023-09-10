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В Белгороде прошла фермерская ярмарка

Стало известно, сколько тонн продукции продали белгородцам на фермерской ярмарке

10 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI

В Белгороде прошла фермерская ярмарка

На ярмарке торговали около 200 местных производителей, которым удалось реализовать порядка 38 тонн продукции. Всего туда пришло порядка 20 тыс. посетителей, сообщили в городской администрации.

Белгородцы во время работы ярмарки, которая прошла в областном центре накануне, приобрели порядка 38 тонн продукции. Всего торговали около 200 местных производителей, а за покупками пришли порядка 20 тыс. человек.

Среди тех, кто продавал продукцию, насчитывается 25 крупных сельхозпроизводителей, а также порядка 156 — личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Продавались мясная и молочная продукция, крупы, растительные масла, мука, сахар, хлеб, кондитерские изделия овощи и фрукты.

Кроме того, в мэрии рассказали, по каким ценам продавались товары. Картофель стоил 10 и более рублей, огурцы и помидоры — от 40 рублей, лук, морковь и свёкла — от 15 рублей, капуста и яблоки — от 25 рублей, арбузы — от 35 рублей, дыни — от 60 рублей, куриные яйца — от 40 рублей. Дороже стоила живая рыба — от 170 рублей.

Ярмарка проводилась в Белгороде на Харгоре 9 сентября. Что по поводу неё думают белгородцы — в материале Бел.Ру.

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#Город#Белгородская область#Торговля#Ярмарка#Овощи#Новости Белгорода#Фрукты#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых
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