Стало известно, сколько тонн продукции продали белгородцам на фермерской ярмарке

Кроме того, в мэрии рассказали, по каким ценам продавались товары. Картофель стоил 10 и более рублей, огурцы и помидоры — от 40 рублей, лук, морковь и свёкла — от 15 рублей, капуста и яблоки — от 25 рублей, арбузы — от 35 рублей, дыни — от 60 рублей, куриные яйца — от 40 рублей. Дороже стоила живая рыба — от 170 рублей.