Стало известно, сколько тонн продукции продали белгородцам на фермерской ярмарке

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Белгородцы во время работы ярмарки, которая прошла в областном центре накануне, приобрели порядка 38 тонн продукции. Всего торговали около 200 местных производителей, а за покупками пришли порядка 20 тыс. человек.
Среди тех, кто продавал продукцию, насчитывается 25 крупных сельхозпроизводителей, а также порядка 156 — личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Продавались мясная и молочная продукция, крупы, растительные масла, мука, сахар, хлеб, кондитерские изделия овощи и фрукты.
Кроме того, в мэрии рассказали, по каким ценам продавались товары. Картофель стоил 10 и более рублей, огурцы и помидоры — от 40 рублей, лук, морковь и свёкла — от 15 рублей, капуста и яблоки — от 25 рублей, арбузы — от 35 рублей, дыни — от 60 рублей, куриные яйца — от 40 рублей. Дороже стоила живая рыба — от 170 рублей.
Ярмарка проводилась в Белгороде на Харгоре 9 сентября. Что по поводу неё думают белгородцы — в материале Бел.Ру.