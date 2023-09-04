Итоги приёмной кампании БГТУ-2023

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Очно будут учиться 2 100 человек, заочно — 1 045. В филиалы поступили 649 человек. На программы бакалавр и специалитета зачислено 2650 абитуриентов, на программы СПО — 568 (в том числе в филиалы).
На три направления подготовки — бакалавриат, специалитет, магистратуру — было выделено 1810 бюджетных мест, в том числе 50 Новороссийскому филиалу, 48 — Губкинскому, 30 — Северо-Кавказскому. В головном вузе 1682 бюджетных места: 1145 — бакалавриат, 282 — специалитет, 255 — магистратура.
Подать документы можно было четырьмя способами: через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), платформу университета, почту России, лично. Всего было подано 12 769 заявлений, из них 37% поступили через портал ЕПГУ. На программы бакалавриата принято 9110 заявлений, специалитета — 1790, магистратуры — 1869. В среднем конкурс составил 7,6 заявлений на место.
Для выпускников 2023 года из приграничных территорий Белгородской, Брянской, Курской областей, а также вновь присоединённых территорий: Луганской, Донецкой и Запорожской областей — вступительные испытания прошли в виде собеседования.
По целевой квоте зачислено 15 абитуриентов, по особой квоте — 31, по отдельной квоте — 21 (дети участников специальной военной операции и участники СВО). По общему конкурсу в вуз поступили 1488 человек.
Из школ приграничных территорий зачислены 464 человека: 455 — из Белгородской, 8 — из Курской и 1 из Брянской областей.
По сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 2,63. Топ-5 направлений подготовки с высоким проходным баллом — бизнес-информатика, дизайн архитектурной среды, экономика, программная инженерия, горное дело.