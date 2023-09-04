Итоги приёмной кампании БГТУ-2023

Подать документы можно было четырьмя способами: через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), платформу университета, почту России, лично. Всего было подано 12 769 заявлений, из них 37% поступили через портал ЕПГУ. На программы бакалавриата принято 9110 заявлений, специалитета — 1790, магистратуры — 1869. В среднем конкурс составил 7,6 заявлений на место.