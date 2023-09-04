Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Итоги приёмной кампании БГТУ-2023

Итоги приёмной кампании БГТУ-2023

4 сентября 2023, 13:00
Фото: Bel.ru
В БГТУ им. В. Г. Шухова завершилась приёмная кампания. Все контрольные цифры приёма выполнены в полном объёме. Всего в университет зачислены 3 650 абитуриентов.

Очно будут учиться 2 100 человек, заочно — 1 045. В филиалы поступили 649 человек. На программы бакалавр и специалитета зачислено 2650 абитуриентов, на программы СПО — 568 (в том числе в филиалы).

На три направления подготовки — бакалавриат, специалитет, магистратуру — было выделено 1810 бюджетных мест, в том числе 50 Новороссийскому филиалу, 48 — Губкинскому, 30 — Северо-Кавказскому. В головном вузе 1682 бюджетных места: 1145 — бакалавриат, 282 — специалитет, 255 — магистратура.

Подать документы можно было четырьмя способами: через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), платформу университета, почту России, лично. Всего было подано 12 769 заявлений, из них 37% поступили через портал ЕПГУ. На программы бакалавриата принято 9110 заявлений, специалитета — 1790, магистратуры — 1869. В среднем конкурс составил 7,6 заявлений на место.

Для выпускников 2023 года из приграничных территорий Белгородской, Брянской, Курской областей, а также вновь присоединённых территорий: Луганской, Донецкой и Запорожской областей — вступительные испытания прошли в виде собеседования.

По целевой квоте зачислено 15 абитуриентов, по особой квоте — 31, по отдельной квоте — 21 (дети участников специальной военной операции и участники СВО). По общему конкурсу в вуз поступили 1488 человек.

Из школ приграничных территорий зачислены 464 человека: 455 — из Белгородской, 8 — из Курской и 1 из Брянской областей.

По сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 2,63. Топ-5 направлений подготовки с высоким проходным баллом — бизнес-информатика, дизайн архитектурной среды, экономика, программная инженерия, горное дело.

«Школа Шухова 3.0» стартует 11 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Новое направление магистратуры для робототехников открылось в БГТУ им. В. Г. ШуховаКоманда БГТУ имени Шухова «SHUKHOV RACING TEAM» победители конкурса «Формула Студент»В БГТУ им. Шухова подано более 10,7 тыс. заявлений от абитуриентов
#Общество#Шухова#Студенты#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Приёмная кампания#Итог
Подпишитесь
Гриф «Секретно»: Дирекция фестивалей Белгорода и контракты с единственным поставщиком
Сегодня, 15:06
Вместо компостной ямы белгородцы выкопали в своём дворе гроб
Сегодня, 13:10
Построенная корпорацией ЖБК-1 школа «Территория успеха» открыла двери для учеников
Сегодня, 11:00
Белгородэнерго модернизировал линии электропередачи в трёх районах области
Сегодня, 11:50
Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельник
Сегодня, 08:59
Студентов заставляют прийти на фестиваль «Белгород в цвету»?
Сегодня, 10:01