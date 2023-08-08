Команда БГТУ имени Шухова «SHUKHOV RACING TEAM» победители конкурса «Формула Студент»

«Девиз нашей команды — от идеи к победе! В основном составе команды 12 человек, это преимущественно экономисты и механики. Из них же формируются пилоты болидов. Мы регулярно проводим автоспортивные мероприятия различных масштабов и тематические мастер-классы для привлечения внимания потенциальных абитуриентов и студентов БГТУ им. В. Г. Шухова к автомобильному спорту и техническому творчеству. И, конечно, в течение всего года готовимся к соревнованиям», — рассказал Артём Корнеев.