Команда БГТУ имени Шухова «SHUKHOV RACING TEAM» победители конкурса «Формула Студент»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Инженерно-гоночная команда SHUKHOV RACING TEAM в БГТУ им. В. Г. Шухова была создана в 2014 году. Она принимала участие не только в российских, но и в международных соревнованиях проекта «Формула Студент» (Formula SAE) в Италии, Чехии и Венгрии. Курирует SRT старший преподаватель кафедры эксплуатации и организации движения автотранспорта Артём Корнеев.
«Девиз нашей команды — от идеи к победе! В основном составе команды 12 человек, это преимущественно экономисты и механики. Из них же формируются пилоты болидов. Мы регулярно проводим автоспортивные мероприятия различных масштабов и тематические мастер-классы для привлечения внимания потенциальных абитуриентов и студентов БГТУ им. В. Г. Шухова к автомобильному спорту и техническому творчеству. И, конечно, в течение всего года готовимся к соревнованиям», — рассказал Артём Корнеев.
Международный образовательный проект «Formula Student» был основан Сообществом автомобильных инженеров SAE (Society of Automotive Engineers) в 1998 году. В соревнованиях участвовали команды технических университетов со всего мира. В 2007 году Россия впервые присоединилась к соревнованиям, и с тех пор ежегодно проводится собственный национальный отбор «Формулы Студент».
В 2023 году соревнования прошли на автодроме «Игора Драйв» — российском гоночном комплексе площадью 100 гектаров для профессиональных и любительских соревнований. Автором проекта комплекса стал немецкий архитектор Герман Тильке — создатель всех современных автодромов Формулы-1.
В течение года команды лучших технических вузов страны прошли полный жизненный цикл автомобилестроительной компании, производящей спортивные автомобили, — сконструировали новые болиды, которым предстояло пройти серию динамических и статических испытаний: на экономичность, экологичность, дизайн, безопасность и, конечно, традиционные гонки.
Как участник «Formula Student», команда «SHUKHOV RACING TEAM» прошла техническую инспекцию: соответствие автомобиля регламенту соревнований, тест на переворот, проверку тормозной системы и звука выхлопной системы.
Далее команда SRT приняла участие в динамических дисциплинах, таких как разгон на 75 метров и «Восьмёрка», где заняла 2-е место. В дисциплине «Автокросс» болид команды показал отличную динамику и манёвренность.
В заключительный день соревнований шуховцам предстояло преодолеть 22 километра дистанции «Игоры Драйв». Итог: серебро в общем зачёте среди команд с машинами с двигателем внутреннего сгорания. Также у нашей команды 1-е место в дисциплине «Спринт» и самой главной динамической дисциплине «Гонка на выносливость».
Поздравляем ребят с заслуженной победой!
Впереди у шуховцев целый год работы над новым болидом, чтобы юбилейный год в проекте «Формула Студент» отметить победой. Разделить её могут все желающие: команда «SHUKHOV RACING TEAM» всегда открыта для молодых, инициативных и технически творческих ребят.
Приходите, будет интересно!