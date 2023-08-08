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Команда БГТУ имени Шухова «SHUKHOV RACING TEAM» победители конкурса «Формула Студент»

8 августа 2023, 13:27
Фото: Артём Корнеев
Команда «SHUKHOV RACING TEAM» успешно выступила на международных студенческих инженерных соревнованиях «Формула Студент», которые прошли с 3 по 6 августа под Санкт-Петербургом. За высокими достижениями долгий путь подготовки, поиск новых решений и воля к победе.

Как появилась команда «SHUKHOV RACING TEAM»

Инженерно-гоночная команда SHUKHOV RACING TEAM в БГТУ им. В. Г. Шухова была создана в 2014 году. Она принимала участие не только в российских, но и в международных соревнованиях проекта «Формула Студент» (Formula SAE) в Италии, Чехии и Венгрии. Курирует SRT старший преподаватель кафедры эксплуатации и организации движения автотранспорта Артём Корнеев.

«Девиз нашей команды — от идеи к победе! В основном составе команды 12 человек, это преимущественно экономисты и механики. Из них же формируются пилоты болидов. Мы регулярно проводим автоспортивные мероприятия различных масштабов и тематические мастер-классы для привлечения внимания потенциальных абитуриентов и студентов БГТУ им. В. Г. Шухова к автомобильному спорту и техническому творчеству. И, конечно, в течение всего года готовимся к соревнованиям», — рассказал Артём Корнеев.

Из истории соревнований «Formula Student»

Международный образовательный проект «Formula Student» был основан Сообществом автомобильных инженеров SAE (Society of Automotive Engineers) в 1998 году. В соревнованиях участвовали команды технических университетов со всего мира. В 2007 году Россия впервые присоединилась к соревнованиям, и с тех пор ежегодно проводится собственный национальный отбор «Формулы Студент».

В 2023 году соревнования прошли на автодроме «Игора Драйв» — российском гоночном комплексе площадью 100 гектаров для профессиональных и любительских соревнований. Автором проекта комплекса стал немецкий архитектор Герман Тильке — создатель всех современных автодромов Формулы-1.

Гонки на лучшем автодроме страны

В течение года команды лучших технических вузов страны прошли полный жизненный цикл автомобилестроительной компании, производящей спортивные автомобили, — сконструировали новые болиды, которым предстояло пройти серию динамических и статических испытаний: на экономичность, экологичность, дизайн, безопасность и, конечно, традиционные гонки.

Как участник «Formula Student», команда «SHUKHOV RACING TEAM» прошла техническую инспекцию: соответствие автомобиля регламенту соревнований, тест на переворот, проверку тормозной системы и звука выхлопной системы.

Далее команда SRT приняла участие в динамических дисциплинах, таких как разгон на 75 метров и «Восьмёрка», где заняла 2-е место. В дисциплине «Автокросс» болид команды показал отличную динамику и манёвренность.

В заключительный день соревнований шуховцам предстояло преодолеть 22 километра дистанции «Игоры Драйв». Итог: серебро в общем зачёте среди команд с машинами с двигателем внутреннего сгорания. Также у нашей команды 1-е место в дисциплине «Спринт» и самой главной динамической дисциплине «Гонка на выносливость».

Поздравляем ребят с заслуженной победой!

Планы на будущее

Впереди у шуховцев целый год работы над новым болидом, чтобы юбилейный год в проекте «Формула Студент» отметить победой. Разделить её могут все желающие: команда «SHUKHOV RACING TEAM» всегда открыта для молодых, инициативных и технически творческих ребят.

Приходите, будет интересно!

Фото: Артём Корнеев
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