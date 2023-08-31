«Школа Шухова 3.0» стартует 11 сентября

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Обучение будет включать научно-познавательные лектории, мастер-классы, дизайн- и форсайт-сессии, воркшопы. Участники смогут найти полезные контакты, познакомиться с потенциальными работодателями. На торжественном открытии пройдёт научно-познавательный лекторий «Что сделал Шухов».
После участники встречи обсудят, какое отечественное ПО используют современные проектировщики зданий в своей профессиональной деятельности. Также в программе лекция «Информационные технологии в практике проектной деятельности» и форсайт «Отечественное ПО для информационного моделирования зданий».