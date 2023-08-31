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«Школа Шухова 3.0» стартует 11 сентября

«Школа Шухова 3.0» стартует 11 сентября

31 августа 2023, 12:10
Фото: 1MI
В БГТУ им. В. Г. Шухова 11 сентября стартует «Школа Шухова 3.0: технологии российского строительного инжиниринга». Это образовательный интенсив для белгородских студентов строительных специальностей.

Обучение будет включать научно-познавательные лектории, мастер-классы, дизайн- и форсайт-сессии, воркшопы. Участники смогут найти полезные контакты, познакомиться с потенциальными работодателями. На торжественном открытии пройдёт научно-познавательный лекторий «Что сделал Шухов».

После участники встречи обсудят, какое отечественное ПО используют современные проектировщики зданий в своей профессиональной деятельности. Также в программе лекция «Информационные технологии в практике проектной деятельности» и форсайт «Отечественное ПО для информационного моделирования зданий».

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
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#Общество#Проект#Профессия#Новости Белгорода#Моделирование#Белгород#Кристина Семенчук
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