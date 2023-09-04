Административное здание и хозпостройка пострадали при обстреле приграничья

Неспокойно в Брянской области было и в минувшие выходные. По информации губернатора Александра Богомаза, 2 сентября в регионе под обстрел попали три населённых пункта. В Климово обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Курковичи частично повреждён один жилой дом. В Белой Берёзке от обстрела пострадали семь жилых домов.