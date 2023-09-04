Административное здание и хозпостройка пострадали при обстреле приграничья

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
ВСУ 4 сентября обстреляли село Подывотье в Брянской области. Есть разрушения: частично повреждены административное здание, хозпостройка. Нарушено энергоснабжение.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Неспокойно в Брянской области было и в минувшие выходные. По информации губернатора Александра Богомаза, 2 сентября в регионе под обстрел попали три населённых пункта. В Климово обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Курковичи частично повреждён один жилой дом. В Белой Берёзке от обстрела пострадали семь жилых домов.