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ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области

Административное здание и хозпостройка пострадали при обстреле приграничья

4 сентября 2023, 07:57
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области

На месте происшествия работают оперативные службы. Об обстреле стало известно утром 4 сентября, пишут «Брянские новости».

ВСУ 4 сентября обстреляли село Подывотье в Брянской области. Есть разрушения: частично повреждены административное здание, хозпостройка. Нарушено энергоснабжение.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Неспокойно в Брянской области было и в минувшие выходные. По информации губернатора Александра Богомаза, 2 сентября в регионе под обстрел попали три населённых пункта. В Климово обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Курковичи частично повреждён один жилой дом. В Белой Берёзке от обстрела пострадали семь жилых домов.

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#Происшествия#Инна Рогова#Брянская область#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз
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