Погиб парень, пострадало 30 домов: последствия обстрелов Белгородской области за день

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
2 сентября ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Погиб человек и ранены ещё двое, пострадали дома и другие объекты.
Наиболее серьёзные последствия накануне были в Валуйском горокруге, а именно в посёлке Уразово. ВСУ ударили по населённому пункту семью снарядами из РСЗО.
Погиб молодой парень, вышедший в момент обстрела за пиццей. Пострадали ещё два человека. Приятель погибшего чудом остался жив, его после оказания медпомощи отпустили долечиваться домой. Пострадавшую женщину, которая доставила пиццу, госпитализировали с осколочными ранениями: её состояние стабилизировалось.
В результате обстрела повреждены 29 частных домов, 23 хозпостройки, четыре легковые машины. Нарушенное электро- и газоснабжение оперативно восстановили.
Добавим, что ВСУ повторно обстреляли Уразово утром 3 сентября.
В Валуйском горокруге, помимо Уразово, пострадало село Долгое. Над населённым пунктом с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. Повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, машина.
Из миномёта накануне обстреляли Новую Таволжанку. Пострадало одно из помещений сельхозпредприятия — в нём выбило окна.
Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из перечисленных случаев нет.
В Шебекинском горокруге под обстрелы также попали Середа, Панков и пункт пропуска «Шебекино». По ним в общей сложности выпустили 20 миномётных снарядов.
ВСУ 2 сентября ударили четырьмя артиллерийскими снарядами по Щетиновке и ещё тремя — по Нехотеевке в Белгородском районе. Помимо этого, над Нехотеевкой с беспилотника сброшено два взрывных устройства.
Ещё два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине Дроновки в Грайворонском горокруге. В районе хутора Масычево и села Антоновка сбито по одному дрону.
В Волоконовском районе на окраине Плотвянки ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас.
В Краснояружском районе под артобстрел попало Староселье. Всего здесь насчитали 11 прилётов.