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Последствия обстрела, архивное фото

Погиб парень, пострадало 30 домов: последствия обстрелов Белгородской области за день

3 сентября 2023, 08:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела, архивное фото

Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгородской области 2 сентября

За сутки ВСУ атаковали шесть районов. Погиб человек, пострадали ещё двое. Повреждены 30 домов, машины и хозпостройки, сельхозпредприятие, инфраструктурный объект. О последствиях атак сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

2 сентября ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Погиб человек и ранены ещё двое, пострадали дома и другие объекты.

Трагедия в Уразово

Наиболее серьёзные последствия накануне были в Валуйском горокруге, а именно в посёлке Уразово. ВСУ ударили по населённому пункту семью снарядами из РСЗО.

Погиб молодой парень, вышедший в момент обстрела за пиццей. Пострадали ещё два человека. Приятель погибшего чудом остался жив, его после оказания медпомощи отпустили долечиваться домой. Пострадавшую женщину, которая доставила пиццу, госпитализировали с осколочными ранениями: её состояние стабилизировалось.

В результате обстрела повреждены 29 частных домов, 23 хозпостройки, четыре легковые машины. Нарушенное электро- и газоснабжение оперативно восстановили.

Добавим, что ВСУ повторно обстреляли Уразово утром 3 сентября.

Где ещё есть разрушения от обстрелов?

В Валуйском горокруге, помимо Уразово, пострадало село Долгое. Над населённым пунктом с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. Повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, машина.

Из миномёта накануне обстреляли Новую Таволжанку. Пострадало одно из помещений сельхозпредприятия — в нём выбило окна.

Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из перечисленных случаев нет.

Обстрел был, но последствий нет

В Шебекинском горокруге под обстрелы также попали Середа, Панков и пункт пропуска «Шебекино». По ним в общей сложности выпустили 20 миномётных снарядов.

ВСУ 2 сентября ударили четырьмя артиллерийскими снарядами по Щетиновке и ещё тремя — по Нехотеевке в Белгородском районе. Помимо этого, над Нехотеевкой с беспилотника сброшено два взрывных устройства.

Ещё два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине Дроновки в Грайворонском горокруге. В районе хутора Масычево и села Антоновка сбито по одному дрону.

В Волоконовском районе на окраине Плотвянки ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас.

В Краснояружском районе под артобстрел попало Староселье. Всего здесь насчитали 11 прилётов.

Врачи оценили состояние белгородки, доставлявшей пиццу и попавшей под обстрел
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