Погиб парень, пострадало 30 домов: последствия обстрелов Белгородской области за день

Погиб молодой парень, вышедший в момент обстрела за пиццей. Пострадали ещё два человека. Приятель погибшего чудом остался жив, его после оказания медпомощи отпустили долечиваться домой. Пострадавшую женщину, которая доставила пиццу, госпитализировали с осколочными ранениями: её состояние стабилизировалось.