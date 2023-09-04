Новые разрушения: за неделю 116 домов пострадали при обстрелах белгородского посёлка

Так, по докладу мэра Белгорода Валентина Демидова, за неделю рабочие восстановили семь жилых домов, ещё шесть находятся в работе. В Белгородском районе восстановлению подлежат восемь домовладений. В других муниципалитетах области, по докладу их глав, ремонтные работы идут по графику: в Шебекинском округе за неделю восстановили 62 жилых помещения, в Грайворонском округе — девять, а в Краснояружском районе — два дома.