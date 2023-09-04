Новые разрушения: за неделю 116 домов пострадали при обстрелах белгородского посёлка

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Во время оперативного совещания главы муниципалитетов Белгородской области отчитались о восстановлении повреждённых при обстрелах домов за прошедшую неделю.
Так, по докладу мэра Белгорода Валентина Демидова, за неделю рабочие восстановили семь жилых домов, ещё шесть находятся в работе. В Белгородском районе восстановлению подлежат восемь домовладений. В других муниципалитетах области, по докладу их глав, ремонтные работы идут по графику: в Шебекинском округе за неделю восстановили 62 жилых помещения, в Грайворонском округе — девять, а в Краснояружском районе — два дома.
Однако не обошлось без новых разрушений: в Шебекинском округе за неделю пострадали три дома, в Белгородском районе — один. В Валуйском округе за неделю число разрушенных при обстрелах домов выросло на 116. В скором времени рабочие приступят к их восстановлению.
За неделю отремонтировали 37 домов, но ещё 116 в посёлке Уразово получили повреждения. Сделали обход, мусор за выходные вынесли. Также повреждены восемь автомобилей: семь из них также в Уразово. Составляем новые графики, строительные организации определены. Ремонтные работы постараемся выполнить быстро.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ два дня подряд атаковали посёлок Уразово Валуйского округа. В первый день, 2 сентября, при обстреле погиб один человек, двое получили ранения. На следующий день, 3 сентября, раненых среди мирных жителей не было.