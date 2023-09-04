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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В белгородском посёлке 116 домов оказались разрушены из-за обстрелов ВСУ

Новые разрушения: за неделю 116 домов пострадали при обстрелах белгородского посёлка

4 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI

В белгородском посёлке 116 домов оказались разрушены из-за обстрелов ВСУ

Разрушения зафиксировали после неоднократного обстрела посёлка Уразово Валуйского округа. Во время оперативного совещания главы муниципалитетов отчитались о полученных за неделю разрушениях и о ходе восстановительных работ.

Во время оперативного совещания главы муниципалитетов Белгородской области отчитались о восстановлении повреждённых при обстрелах домов за прошедшую неделю.

Так, по докладу мэра Белгорода Валентина Демидова, за неделю рабочие восстановили семь жилых домов, ещё шесть находятся в работе. В Белгородском районе восстановлению подлежат восемь домовладений. В других муниципалитетах области, по докладу их глав, ремонтные работы идут по графику: в Шебекинском округе за неделю восстановили 62 жилых помещения, в Грайворонском округе — девять, а в Краснояружском районе — два дома.

Однако не обошлось без новых разрушений: в Шебекинском округе за неделю пострадали три дома, в Белгородском районе — один. В Валуйском округе за неделю число разрушенных при обстрелах домов выросло на 116. В скором времени рабочие приступят к их восстановлению.

За неделю отремонтировали 37 домов, но ещё 116 в посёлке Уразово получили повреждения. Сделали обход, мусор за выходные вынесли. Также повреждены восемь автомобилей: семь из них также в Уразово. Составляем новые графики, строительные организации определены. Ремонтные работы постараемся выполнить быстро.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ два дня подряд атаковали посёлок Уразово Валуйского округа. В первый день, 2 сентября, при обстреле погиб один человек, двое получили ранения. На следующий день, 3 сентября, раненых среди мирных жителей не было.

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#Белгородская область#Алексей дыбов#Гладков#Восстановление домов#Валуйский горокруг#Восстановление домов после обстрелов#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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