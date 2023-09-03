Врачи оценили состояние белгородки, доставлявшей пиццу и попавшей под обстрел

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Состояние женщины, попавшей под обстрел в Уразово, стабилизировалось. Об этом утром 3 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас медики оценивают её состояние как удовлетворительное.
ВСУ обстреляли Уразово в Валуйском горокруге 2 сентября. Пострадавшая доставляла пиццу, когда по населённому пункту открыли огонь. В результате женщина получила множественные ранения. Пациентку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
От обстрела погиб молодой парень, который вышел за пиццей. Его приятель, к которому он пришёл в гости, чудом остался жив — его спасли стоявшие на окне большие колонки. Парня ранило, но его ещё вчера отпустили на амбулаторное лечение.
В результате обстрела Уразово повреждено 29 частных домов и четыре машины.