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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

обстрел Уразово 2 сентября

Вышел забрать пиццу и погиб: подробности обстрела Белгородской области из РСЗО

2 сентября 2023, 15:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Уразово 2 сентября

Гладков рассказал подробности о гибели белгородца при обстреле ВСУ

Вячеслав Гладков рассказал подробности о гибели жителя посёлка Уразово, который попал под обстрел ВСУ днём 2 сентября.
Сюжет
Обстрел

Парень вышел из дома забрать пиццу и погиб. Привёзшая пиццу женщина получила тяжёлые ранения. А друга в доме спасли большие аудиоколонки.

Вячеслав Гладков рассказал подробности сегодняшнего обстрела Уразово. Парень в выходной пришёл к другу в гости, вышел на улицу забрать заказанную пиццу — и в это время начался обстрел из РСЗО со стороны Украины. Парень от полученных осколочных ранений умер на месте. Женщина, которая приехала с пиццей, получила множественные ранения головы, груди, рук и ног. Её отвезли в Валуйскую ЦРБ.

Друг погибшего в это время сидел за компьютером. Чудом его спасли стоявшие на подоконнике большие колонки. Врачи обработали его раны и отпустили домой.

На данный момент повреждения выявили в 29 домах и четырёх машинах. Электричество и газ в посёлок уже вернули, восстанавливают интернет.

обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентябряобстрел Уразово 2 сентября
обстрел Уразово 2 сентября
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и двух раненных при обстреле Белгородской области
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Украина#Уразово#Ранение#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Жертва#Валуйский горокруг
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