Вышел забрать пиццу и погиб: подробности обстрела Белгородской области из РСЗО

Парень вышел из дома забрать пиццу и погиб. Привёзшая пиццу женщина получила тяжёлые ранения. А друга в доме спасли большие аудиоколонки.



Вячеслав Гладков рассказал подробности сегодняшнего обстрела Уразово. Парень в выходной пришёл к другу в гости, вышел на улицу забрать заказанную пиццу — и в это время начался обстрел из РСЗО со стороны Украины. Парень от полученных осколочных ранений умер на месте. Женщина, которая приехала с пиццей, получила множественные ранения головы, груди, рук и ног. Её отвезли в Валуйскую ЦРБ.



Друг погибшего в это время сидел за компьютером. Чудом его спасли стоявшие на подоконнике большие колонки. Врачи обработали его раны и отпустили домой.



На данный момент повреждения выявили в 29 домах и четырёх машинах. Электричество и газ в посёлок уже вернули, восстанавливают интернет.